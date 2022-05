Miedwiediew oskarża UE. "Nienawidzą nas wszystkich"

Unia Europejska zgodziła się na zakaz importu 90 proc. rosyjskiej ropy do końca roku, ogłosili w poniedziałek przywódcy Rady Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała na konferencji prasowej, że embargo w ramach szóstego pakietu sankcji będzie dotyczyło rosyjskiej ropy dostarczanej tankowcami. Z kolei dla południowego odcinka rurociągu Przyjaźń zostało ustanowione zwolnienie z sankcji.

Miedwiediew o nienawiści Zachodu wobec Rosji

We wtorek nowy pakiet sankcji wobec Moskwy skomentował były prezydent, obecnie zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew.

Polityk we wpisie w serwisie Telegram pyta retorycznie kto ma ponieść konsekwencje unijnych sankcji. Jak bowiem tłumaczy Miedwiediew, są one wymierzone nie w prezydenta, polityków czy wojskowych, ale "precyzyjnie w obywateli Rosji".

Były prezydent pisze, że działania Zachodu nasuwają "obrzydliwe" wnioski. Bez względu na to, co amerykańscy i europejscy dziadkowie mruczą, że karzą waszych przywódców, ale kochają zwykłych obywateli, jest to czystym nonsensem – tłumaczy internautom polityk.

Jaki jest cel zamrożenia aktywów Banku Centralnego Rosji i innych aktywów państwowych? Prosty. Żeby gospodarka miała się gorzej, żeby rubel ucierpiał, żeby wzrosła inflacja i ceny w sklepach, co oznacza obniżenie standardów życia zwykłych Rosjan. Embargo na zakup ropy i gazu z Rosji? To samo: ograniczyć wpływy do budżetu i zmusić państwo do porzucenia zobowiązań socjalnych, w tym waloryzacji dochodów – pisze dalej Miedwiediew.

Oni nienawidzą nas wszystkich. Podstawą tych decyzji jest nienawiść do Rosji i Rosjan – dodaje polityk.

