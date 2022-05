Kukiz: Jestem zmęczony mówieniem o zdradzie i o targowicy. Przecież to oczywiste

DoRzeczy.pl: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że rozmawiał z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen na temat środków dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Trzaskowski ma nadzieję, że Komisja będzie nadal stawiać Polsce trudne warunki. Jak pan ocenia słowa polityka PO?

Paweł Kukiz: Ten temat naprawdę jest już wyświechtany do granic możliwości. Jest w stu procentach przewidywalne, co powiedzą politycy Platformy Obywatelskiej na temat Krajowego Planu Odbudowy, że ja naprawdę nie mam już siły po raz setny mówić o targowicy i zdradzie. To, że mamy do czynienia ze zdradą, jest rzeczą oczywistą. Jak kiedyś Trzaskowski powie coś innego, jak politycy PO stwierdzą, że w interesie Polski jest przymknąć oczy na pewne rzeczy, z którymi oni osobiście się nie zgadzają, to wówczas na to skomentuję. A teraz naprawdę, proszę do mnie nie zdzwonić z takimi pytaniami, bo tylko ciśnienie mi się podnosi.

Wierzy pan, że otrzymamy pieniądze z KPO?

Uważam, że tak źle nie będzie. Jeśli podpiszemy umowę z KE, to otrzymamy pieniądze.

Może pojawić się kwestia rozliczeń...

Nie demonizujmy. Wierzę, że jeśli wydamy pieniądze, to wszystko zostanie rozliczone. A jeśli nie, trzeba będzie bardzo dokładnie, jeszcze raz przejrzeć umowy unijne.