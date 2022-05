Patruszew: Kilka krajów pracuje nad rozpadem Ukrainy

– Stany Zjednoczone i ich sojusznicy mówią, że są z Ukrainą, aby pozostała suwerenna i zachowała integralność terytorialną. Wiemy jednak, że sporo krajów już aktywnie pracuje nad jego rozczłonkowaniem – stwierdził Patruszew, cytowany we wtorek przez agencję TASS.

– W tym przypadku suwerenność Ukrainy nie dotyczy głowy państwa, nie mówiąc już o USA i ich sojusznikach, którzy są gotowi poświęcić interesy narodu ukraińskiego dla realizacji swoich celów geopolitycznych. Ich działania prowadzą do prawdziwego rozpadu kraju – przekonywał.

Polski wątek

Patruszew – generał armii i były szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa, to szara eminencja Kremla i najbliższy sojusznik prezydenta Władimira Putina, uważany za jednego z najbardziej radykalnych ludzi w jego otoczeniu.

Według Patruszewa, zapowiedź ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o tym, że wniesie do Rady Najwyższej projekt ustawy o specjalnym statusie dla Polaków na Ukrainie, oznacza "zapewnienie obywatelom innego państwa prawa do terytorium Ukrainy". Tłumaczył, że m.in. dlatego Moskwa dąży do "ochrony mieszkańców Donbasu i oczyszczenia Ukrainy z neonazistów i radykalnych nacjonalistów".

Wojna na Ukrainie trwa już czwarty miesiąc

Atakując Ukrainę, Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i doprowadził do ogromnego kryzysu migracyjnego – z Ukrainy uciekło za granicę ponad 6 mln ludzi, z czego najwięcej (3,7 mln) do Polski.

Rosjanie już czwarty miesiąc ostrzeliwują ukraińskie miasta i wsie, nie oszczędzając kobiet i dzieci i dopuszczając się zbrodni wojennych, których symbolem stała się masakra w Buczy. Według strony ukraińskiej, tylko w Mariupolu zginęło ponad 22 tys. ludzi.

Działania Rosji ściągnęły na nią sankcje i doprowadziły do tego, że Finlandia i Szwecja, które od dawna pozostawały neutralne, zgłosiły akces do NATO.

