"Tusk chciał sprzedać nie tylko Lotos". Prof. Krysiak: To są fakty

W rozmowie z portalem wPolityce.pl ekonomista prof. Zbigniew Krysiak podkreślił, że Donald Tusk chciał sprzedać nie tylko Lotos, ale "jeszcze wiele innych ważnych naszych zakładów". – To są fakty. Z faktami się nie dyskutuje, są dowody, że była krótka lista chętnych do kupna Lotosu, w tym byli Rosjanie, było postępowanie przygotowawcze, ale ostatecznie Rosjanie się wycofali – wskazał prezes Instytutu Myśli Schumana.

"Trzaskowski i Tusk ostatnio bez przerwy kłamią"

Prof. Krysiak odniósł się również do słów Donalda Tuska, który twierdził, że to on "zablokował sprzedaż Lotosu Rosjanom". – Trzaskowski i Tusk ostatnio bez przerwy kłamią. (...) Jeśli zatem przestrzeń kłamstwa jest budowana przez tę partię, to patrząc po wyborcach, około 20 proc. zamierza zagłosować na PO i prawdopodobnie to takie osoby, które bezkrytycznie wierzą w to, co mówi PO – zaznaczył ekspert.

Ekonomista przywołał tutaj wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który utrzymywał, że Polska powinna mieć postawionych więcej warunków od Komisji Europejskiej. W sobotę prezydent Warszawy podkreślił, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej nie rozwiązuje kwestii przyznania Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. – Komisja Europejska zapewnia, że postawiła rządowi PiS kolejne warunki do uruchomienia środków, bardzo się z tego powodu cieszę – mówił Rafał Trzaskowski.

– Rozmawiałem z Ursulą von der Leyen i jestem dobrej myśli. KE będzie stawiała dodatkowe warunki, które będą musiały być spełnione, żeby pieniądze popłynęły do Polski – przekonywał prezydent Warszawy.

