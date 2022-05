Gawkowski: Najwyższa inflacja od 24 lat to wina rządów PiS

Inflacja konsumencka wyniosła 13,9 proc. w ujęciu rocznym w maju 2022 r., według szybkiego szacunku danych – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Gawkowski: Nie tylko "putinflacja"

– To nie jest prawda, że tylko wojna i Putin wywołały inflację w Polsce, najwyższś od 24 lat. Najwyższa inflacja od 24 lat to wina rządów PiS, które nie reagowały kiedy trzeba było, czyli w końcówce 2021 roku – powiedział na antenie Polsat News polityk Lewicy Krzysztof Gawkowski.

– To rak, który zżera polską gospodarkę. Jeżeli my nie zawalczymy o to, by inflacja spadała, to niedługo Polacy zaczną tracić mieszkania, nie będzie ich stać na przeżycie, a premier mówi, poczekacie pół roku i może się to poluźni. Jeszcze jedna rzecz, zrobili taki stempel, powiedzieli, że w Polsce nic złego się nie dzieje. Glapińskiego, najgorszego od 1989 roku szefa NBP, zrobili go na jeszcze jedną kadencję – wskazał parlamentarzysta.

Gawkowski stwierdził też, że "premier Morawiecki z pełną premedytacją chce zarabiać na inflacji". – Ma większe wpływy do budżetu, oczywiście górka z VAT, górka z podatków – wymienił gość Polsat News.

Dane GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,9 proc. (wskaźnik cen 113,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,7 proc. (wskaźnik cen 101,7)" – czytamy w komunikacie GUS.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 13,5 proc. r/r, nośników energii – wzrosły o 31,4 proc. r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 35,4 proc. r/r – podano dalej.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,3 proc., nośników energii wzrosły o 3,4 proc., natomiast paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 5 proc. Konsensus rynkowy wyniósł 13,8 proc.

