Kamiński ostro: Polski premier po prostu łże

W środę senator był gościem programu "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24. Wypowiedział się między innymi o ostatniej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jego zdaniem, "polski premier po prostu łże" w rozmowach z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, podczas gdy "stawką jest 600 mld złotych".

Chodzi o sprawę likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Według Kamińskiego, ID w 10 proc. zajmuje się "pospolitymi przestępstwami", a nie tak jak mówi Morawiecki – w 90 proc.

Przygotowania rządu

W programie Michał Kamiński wypowiedział się o przygotowaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy do sytuacji kryzysowych.

– Możemy powiedzieć, że nie mamy pretensji do PiS, że w czasie jego rządów przyszła pandemia. Nie mamy pretensji do PiS, że w czasie jego rządów przyszedł kryzys światowy wywołany i pandemią, i wojną na Ukrainie. Jest to też czynnik, która sprzyja inflacji. O to nie mamy pretensji. Pretensje mamy o to, jak Polska była pod rządami PiS przygotowana zarówno na pandemię, jak i na inflację – powiedział senator. – Okazuje się, że Mateusz Morawiecki jest kompletnym nieudacznikiem. Rząd PiS przygotował nas tak na pandemię, że Polaków umarło prawdopodobnie najwięcej w Europie statystycznie. A inflacja znowu uderza w nas nieporównywalnie bardziej i dotkliwiej niż w innych – dodał.

Zwolennik Balcerowicza

W "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 Michał Kamiński przyznał, że w kwestiach ekonomicznych jest zwolennikiem tez Leszka Balcerowicza, które nazwał "polityką racjonalną".

– Nigdy nie ukrywałem publicznie i to nawet w czasach, kiedy byłem członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, czyli 20 lat temu, że dla mnie bohaterem polskich przemian jest Leszek Balcerowicz i nikt kto na mnie głosuje, nie powinien mieć złudzeń co do tego, że ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby polityka ekonomiczna była polityką racjonalną – oznajmił wicemarszałek Senatu.

