Müller o KPO: Są radykałowie w UE i w polskiej polityce

W ubiegłym tygodniu Sejm RP uchwalił zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN. Nowela przewiduje też procedurę "testu bezstronności i niezawisłości sędziego".

Likwidacja ID to jeden z tzw. kamieni milowych, czyli warunków Komisji Europejskiej w sprawie wypłacenia Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy, które pozostają "zamrożone". Inny warunek, jaki postawiła Bruksela, to przywrócenie do orzekania odsuniętych sędziów.

Polityczni radykałowie

W rozmowie z portalem polskatimes.pl, opublikowanej w środę, rzecznik prasowy rządu odniósł się do komentarzy na temat KPO dla Polski. Chodziło między innymi o wypowiedź Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy stwierdził, że ma nadzieję, iż szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjedzie 2 czerwca do Polski, by przekazać kolejne warunki do spełnienia w ramach odblokowania polskiego KPO.

Według Piotra Müllera, "to pokazuje, jak trudne są zawirowania polityczne, które w tej chwili mają miejsce w Unii Europejskiej". Jak podkreślił, omawiane kwestie są strice dyskusją polityczną. – Są radykałowie w Unii Europejskiej, którzy chcieliby roztrzaskania kompromisu między Polską a Komisją Europejską. Są też, niestety, radykałowie w polskiej polityce, którzy chcieliby zablokowania środków finansowych dla Polski – oznajmił polityk. – Do zwolenników blokady albo przedłużania procesu odblokowania KPO dołączył właśnie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski – dodał.

Kuriozalne tezy

Poseł klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zauważył, że Polska nie łamie praworządności, a sugerowanie tego przez polską opozycję jest "kuriozalną tezą".

– Oczywiście, nasi przeciwnicy polityczni próbują tworzyć fałszywy obraz Polski, ze szkodą dla postrzegania wizerunku naszego kraju. Najlepszym dowodem na to, w jaki sposób Polska się zachowuje w trudnych chwilach jest to, jaką mamy postawę wobec pomocy Ukrainie – wskazał Müller.

