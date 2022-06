Nowe unijne sankcje. Jest reakcja Zełenskiego

Szefowie państw i rządów UE zatwierdzili w poniedziałek szósty pakiet sankcji wobec Rosji, który obejmuje częściowe embargo na import rosyjskiej ropy oraz usunięcie Sbierbanku z systemu SWIFT.

Embargo na razie nie dotyczy – to był wymóg Węgier, którym kibicowały Czechy i Słowacja – importu rurociągiem "Przyjaźń" (Drużba). Chodziło o mechanizm kryzysowy na wypadek, gdyby rurociąg nagle przestał działać np. wskutek działań wojennych, a Węgry oraz węgierskie rafinerie nie były jeszcze gotowe do przestawienia się na ropę nierosyjską. Ta część rurociągu "Przyjaźń" odpowiada za ok. 10 proc. rosyjskiego importu ropy do Europy.

Zełenski komentuje decyzję UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z zadowoleniem przyjął nowy pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Moskwy, ale skrytykował Wspólnotę za ponad 50-dniową przerwę między piątą a szóstą rundą sankcji.

– Nareszcie mamy konkrety w sprawie szóstego pakietu sankcji UE wobec Rosji za tę wojnę. Pakiet uzgodniono – powiedział na swoim nagraniu wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych.

– Ale są już jasne kluczowe składowe pakietu i najważniejsze: jego kierunek. Europejskie kraje zgodziły się na znaczne ograniczenie importu ropy z Rosji. I jestem wdzięczny wszystkim, którzy pracowali nad osiągnięciem tego porozumienia – dodał ukraiński prezydent.

Wcześniej, podczas spotkania z premier Słowacji Zuzaną Caputovą w Kijowie, Zełenski wskazał, że Ukraina nie jest zadowolona z faktu, że unijni przywódcy potrzebowali prawie dwóch miesięcy, żeby podjąć kolejną decyzję o uderzeniu w Rosję sankcjami.

– Minęło ponad 50 dni od piątego pakietu sankcji, jest to dla nas nie do zaakceptowania – powiedział Zełenski, przemawiając we wtorek na wspólnej konferencji z szefową słowackiego rządu.

