Sekielski: "Newsweek" to jedno z najważniejszych i wolnych mediów w Polsce

Tomasz Sekielski został nowym redaktorem naczelnym "Newsweeka". Stanowisko obejmie 1 lipca. Sekielski będzie się zajmował wszystkimi tytułami wydawanymi pod nazwą "Newsweeka" – tygodnikiem, serwisem internetowym newsweek.pl oraz wydaniami tematycznymi. Dziennikarz ma pozostać jednym z prowadzących program "Onet Rano", z którym jest związany od 2018 roku.

Do nowego zadania Sekielski odniósł się w obszernym wpisie opublikowanym na Facebooku.

"Długo zastanawiałem się czy przyjąć tę propozycję. Ważąc wszystkie za i przeciw uznałem, że jest to niepowtarzalna okazja aby na jeszcze większą skalę realizować ambitne dziennikarskie pomysły i projekty. Zarząd Ringier Axel Springer Polska zagwarantował mi niezależność i pełną swobodę w kierowaniu Newsweekiem. Znacie mnie i wiecie, że był to dla mnie warunek podstawowy. Nie szukałem pracy i nie interesuje mnie stanowisko dla samego stanowiska. Kierowanie redakcją opiniotwórczego medium to duża odpowiedzialność, ale i olbrzymie możliwości uprawiania dziennikarstwa na najwyższym poziomie, które zajmuje się istotnymi dla nas wszystkich sprawami i ma pozytywny wpływ na życie społeczno-polityczne kraju. Cieszę się na pracę z zespołem redakcyjnym, który tworzą ludzie pełni dziennikarskiej pasji i profesjonalizmu. Newsweek to jedno z najważniejszych, niezależnych i wolnych mediów w Polsce" – stwierdza dziennikarz.

twitter

Deklaruje, że nie porzuca realizowanych do tej pory projektów medialnych.

Sekielski w "Newsweeku"

Tomasz Sekielski to redaktor, reporter, twórca filmów dokumentalnych, m.in. o pedofilii w Kościele katolickim w Polsce, oraz autor książek. W latach 1997-2006 był związany z "Faktami" TVN. Prowadził poszczególne wydania programu "Kropka nad i". W 2003 roku wraz z innym znanym dziennikarzem stacji Andrzejem Morozowskim poprowadził audycję "Kuluary", a także codzienny magazyn "Prześwietlenie" i "Teraz my!". W TVN24 tworzył "Czarno na białym". Od 2012 do 2015 roku pracował w radiu TOK FM. Od 2013 do 2016 roku występował w TVP.

W 2016 roku Sekielski został nagrodzony Grand Press za najlepszy reportaż telewizyjny. Jest również zdobywcą Wiktorów i Telekamer oraz dwukrotnym laureatem Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego i Mediatorów.