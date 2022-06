Kaczyński w Kijowie: Jest szansa na to, żeby stworzyć coś zupełnie nowego

W ramach konsultacji podpisano osiem dokumentów dotyczących sfer: energetyki, wojskowo-obronnej, współpracy transgranicznej i celnej, polityki ekologicznej, polityki regionalnej, odbudowy Ukrainy oraz współpracy w zakresie pamięci narodowej.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że zakończone rozmowy miały niezwykły charakter nie tylko z powodu faktu, że odbyły się w stolicy państwa toczącego wojnę, ale także dlatego, że ich "treść dalece przekraczała to, co zwykle dzieje się podczas tego rodzaju spotkań".

– To była treść, która obejmowała ogromną ilość różnych spraw, tematów. Zwróćcie państwo uwagę, że mamy i kulturę, i sprawy wewnętrzne i wiele spraw gospodarczych i dzisiaj tak ważne, podnoszone w całym świecie, sprawy środowiskowe. Krótko mówiąc, całe spektrum kwestii, które są dzisiaj ważne dla nas, także w innych państwach, w każdym normalnym państwie i w relacjach między wszystkimi państwami – powiedział wicepremier.

Nowe otwarcie

Kaczyński podkreślił, że w każdej z omawianych kwestii przedstawiciele obu państw dochodzili do zgody i "wspólnych przekonań, głębokiego przeświadczenia, że potrzebna jest współpraca, która ma budować ten związek między naszymi narodami, który ma mieć naprawdę potężne podstawy". Wicepremier przyznał, że wspólna historia obu narodów "była różna, czasem bardzo trudna", ale "dzisiaj jest pełna szansa na to, żeby stworzyć coś zupełnie nowego, nową jakość w relacjach nie tylko między naszymi państwami, ale być może także w relacjach europejskich i co za tym idzie, także w europejskiej geopolityce".

Ważnym tematem rozmów była także tocząca się na wschodzie Ukrainy wojna. Wicepremier Kaczyński powiedział, że obie delegacje dyskutowały także o dostawach broni dla ukraińskiej armii.

– To była rozmowa przyjaciół, sojuszników, rozmowa która, jestem o tym głęboko przekonany, przejdzie do naszej wspólnej historii i która będzie uważana za bardzo istotny krok. Za w tym kierunku, na którym nam wszystkim zależy – podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

