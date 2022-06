Rosyjski polityk sugeruje porwanie ministra obrony państwa NATO

Podczas propagandowego programu "60 minut" na antenie państwowej telewizji Rossija1 jeden z zaproszonych gości wygłosił szokujące oświadczenie. Oleg Morozow, członek rządzącej partii Jedna Rosja wybrany po raz pierwszy do rosyjskiego parlamentu w 1993 roku powiedział, że dostawy broni z Zachodu na Ukrainę stanowią bezpośrednie zagrożenie dla Rosji i mogą wymagać od Moskwy zrewidowania jej celów wojskowych. Jednym z działań, jakie zdaniem deputowanego powinny podjąć siły rosyjskie, jest porwanie ministra obrony państwa NATO i przesłuchanie go w Moskwie.

– Może propozycja, którą chcę wygłosić jest nieprawdopodobna, ale... w niedalekiej przyszłości, na pewnym etapie, minister wojny jakiegoś kraju NATO pojedzie pociągiem do Kijowa, aby porozmawiać z [prezydentem Ukrainy Wołodymyrem - przyp. red.] Zełenskim. Ale tam nie dotrze. Za to obudziłby się gdzieś w Moskwie – powiedział Morozow w poniedziałek podczas programu.

– Masz na myśli, że go porywamy? – zapytała z uśmiechem prezenterka Olga Skabiejewa, jedna z najbardziej prokremlowskich dziennikarek w rosyjskiej telewizji.

– Tak. A potem ustalilibyśmy, kto wydał jakie zamówienie na co, kto jest odpowiedzialny za co – powiedział Morozow. – To nie jest taki mityczny obraz… Teraz na świecie są nowe zasady. Niech wszyscy ci ministrowie wojny zebrani w Kijowie trochę pomyślą o tym, jak by to było obudzić się w Moskwie – dodał rosyjski polityk.

Ani Morozow, ani Skabiejwa nie chcieli skomentować swoich wypowiedzi.

Rosyjska propaganda

Program "60 minut" to miejsce, gdzie zaproszeni goście wygłaszają najbardziej nieprawdopodobne teorie, a także często grożą państwom Zachodu rosyjskim odwetem.

W ostatnim czasie kremlowscy propagandyści zaczęli otwarcie wypowiadać się na temat rozszerzenia działań militarnych na państwa NATO. W tym kontekście najczęściej wymieniana jest Polska, którą przedstawia się jako kolejny, po Ukrainie, cel rosyjskiej armii.

