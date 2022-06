"Daje przykład całej Europie". Polityk opozycji chwali rząd

W środę w Kijowie zakończyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Podpisano osiem dokumentów dotyczących sfer: energetyki, wojskowo-obronnej, współpracy transgranicznej i celnej, polityki ekologicznej, polityki regionalnej, odbudowy Ukrainy oraz współpracy w zakresie pamięci narodowej. Obok premiera Morawieckiego, do Kijowa pojechał też wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński.

Zgorzelski chwali rząd

Zakończone rozmowy skomentował Piotr Zgorzelski z PSL. Zdaniem wicemarszałka Sejmu, polski rząd skutecznie działa na polu współpracy z Ukrainą.

– To dobra wiadomość, to jest kolejna wizyta, a rząd Polski nie odpuszcza – stwierdził na antenie Polsatu News. Zgorzelski dodał, że rząd "daje przykład całej Europie".

– Widać pewne zniecierpliwienie. Można powiedzieć, że społeczeństwa europejskie z tą wojną się "oswoiły", co cynicznie będzie wykorzystywał Władimir Putin, podsycając takie nastroje, aby tę wojnę jak najszybciej zakończyć – powiedział.

Jak tłumaczył polityk PSL, z punktu widzenia Ukrainy ta sytuacja jest bardzo trudna, bo to "demobilizuje opinię europejską wobec tej sytuacji, która w Ukrainie ma miejsce".

– A jeszcze do tego dochodzi jedna bardzo ważna rzecz, bo wiemy, że Ukraina to spichlerz świata. Dzisiaj, kiedy Morze Azowskie i Morze Czarne to tak naprawdę wewnętrzne baseny rosyjskie, kiedy zablokowany jest eksport zboża na cały świat, to nie bez znaczenia są głosy Włochów, którzy najzwyczajniej w świecie obawiają się, że w wyniku głodu w Afryce Północnej i Środkowej może nastąpić fala migracji – powiedział Zgorzelski.

Wypowiedź Korwin-Mikkego

Poseł odniósł się także do wpisu polityka Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego, który na Twitterze napisał, że "podziwialiśmy Ukrainę za heroizm, czas podziwiać i Rosję. Ukraińcy otrzymali masę pomocy (...), a Rosja jeszcze się ostatkiem sił broni".

– Wypowiedź nie sarkastyczna, tylko skandaliczna. Spodziewałem się, że pan powie, że Janusza Korwin-Mikkego wyrzucicie z klubu za to, że wspiera Rosję w działaniach, które mają na celu zniszczenie narodu ukraińskiego. Niestety usłyszałem od pana obronę pana Korwina-Mikke, tak jak bronicie Grzegorza Brauna i to jest niedopuszczalne – ocenił Zgorzelski zwracając się do obecnego w studiu Krzysztofa Bosaka.

