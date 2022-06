Polskie wsparcie dla Ukrainy. Fogiel: Na taki ruch żaden kraj się jeszcze nie zdecydował

W efekcie polsko-ukraińskich rozmów podpisano osiem dokumentów dotyczących sfer: energetyki, wojskowo-obronnej, współpracy transgranicznej i celnej, polityki ekologicznej, polityki regionalnej, odbudowy Ukrainy oraz współpracy w zakresie pamięci narodowej.

Obecny podczas konsultacji w Kijowie wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński podkreślił, że zakończone rozmowy miały niezwykły charakter nie tylko z powodu faktu, że odbyły się w stolicy państwa toczącego wojnę, ale także dlatego, że ich "treść dalece przekraczała to, co zwykle dzieje się podczas tego rodzaju spotkań".

W podobnym tonie wypowiadał się w czwartek wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel podkreślił, że w obliczu wojny z Rosją, format konsultacji międzyrządowych z Ukrainą to coś, na co do tej pory nie zdecydował się rząd żadnego państwa na świecie.

– Konsultacje międzyrządowe to wyższy wymiar współpracy między dwoma krajami. Tutaj cele były wielorakie, ale myślę te najważniejsze to po raz kolejny okazanie bezprecedensowego wsparcia Polski dla walczącej Ukrainy, na taki ruch żaden kraj na świecie się jeszcze nie zdecydował – powiedział Fogiel na antenie TVP Info.

Drugim, symbolicznym wymiarem konsultacji było pokazanie, że Ukraina, choć toczy wojnę z Rosją, to jednak jest "funkcjonującym krajem, który musi może nie prowadzić polityki codziennej, zwyczajnej, bo tego się nie da, ale pewne namiastki normalności musi przywracać".

– No i rzecz trzecia, taka bardzo wymierne czyli te wszystkie rozmowy, memoranda o współpracy gospodarczej, poprzez kulturalną dotycząca ochrony środowiska, wymiaru wojskowego – dodał polityk PiS.

Polsko-ukraińska komisja

Fogiel poinformował również o podjętej inicjatywie powołania stałej polsko-ukraińskiej komisji ds. współpracy gospodarczej. Czym miałaby się zajmować?

– Możliwość zwiększenia potencjału naszych przemysłów obronnych zapewni bezpieczeństwo i Polsce i Ukrainie. Dodatkowo warto o tym wspomnieć, że powstała też specjalna komisja, już szerzej nie tylko jeśli chodzi o współpracę wojskową, ale o współpracę gospodarczą. Ma powstać stała polsko-ukraińska komisja ds. współpracy gospodarczej, która będzie na bieżąco rozwiązywać ewentualne problemy, udrażniać kanały komunikacji – przekazał.

