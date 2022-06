Dlaczego PiS poparł poprawki opozycji? Senator PiS wyjaśnia

DoRzeczy.pl: Prawo i Sprawiedliwość poparło w Senacie poprawki opozycji ws. Sądu Najwyższego. Pojawiają się komentarze, że jest to gra prezesa PiS z UE i Solidarną Polską. Jak to jest?

Jerzy Czerwiński: Wprost przeciwnie. Poparliśmy ustawę pierwotną, a że do niej wcześniej opozycja przygotowała poprawki i przegłosowała, to wypadek przy pracy, ale raczej opozycji. Mam nadzieję, że poprawki zgłaszane przez Platformę zostaną odrzucone w Sejmie. My byliśmy generalnie przeciwko poprawkom, jednak one są zawsze głosowane na początku. Poparliśmy dwie, które zostały zgłoszone przez szefa klubu PiS Marka Martynowskiego i prostowały kwestie legislacyjne.

Czyli to normalna procedura?

Tak. Ktoś po prostu rozdmuchał temat.

Jeśli tak to rozumieć, to zapewne ktoś stara się wbić klin pomiędzy Prawo i Sprawiedliwość a Solidarną Polską, bo przecież zgodnie z tymi poprawkami, sędziowie Izby Dyscyplinarnej mieliby przestać orzekać w Sądzie Najwyższym, a tego nie chciał minister sprawiedliwości.

Z całą pewnością, ktoś coś próbuje ugrać. Odkąd jestem w Senacie, zawsze opozycja działa w ten sposób. Często wkładane są poprawki, które wcześniej są przegłosowywane niewielką większością. Następnie przy głównym głosowaniu my zawsze jesteśmy „za”, gdyż chodzi o ustawę pierwotną. Wcześniej nie budziło to zdziwienia, czy sensacji.

A można głosować przeciwko?

Można w głosowaniu końcowym, ale to oznaczałoby, że jesteśmy przeciwko całej ustawie, a to nieprawda. Poprawki wprowadzone przez opozycję muszą być usunięte przez Sejm, ponieważ są sprzeczne z konstytucją.

Jakie na przykład?

Jest poprawka, która powoduje bardzo daleko idące naruszenie zawisłości sędziowskiej, a dokładniej głównego gwaranta ten niezawisłości, czyli nieusuwalności sędziego z urzędu. Opozycja bardzo ładnie przeciwko temu się wypowiada, ale jak przyjdzie co do czego, wkłada poprawki niezgodne z konstytucją. Dodatkowo opozycja wrzuciła projekt ustawy, która ma nowelizować KRS. Jest to nieruszany przez ostatnie 1,5 roku projekt i widzę, że są w nim błędy, bowiem przy pomocy jednego aktu ustawowego, próbuje się rozwiązać KRS, a dokładniej usunąć z niej sędziów. Dodatkowo proponuje się ustawy, który wzruszają prerogatywy prezydenta, a to jest bardzo ważna kwestia. Pamiętajmy, że prezydent mianuje sędziego. Od tego momentu jego sytuacja jest niewzruszalna, dzięki temu jest niezawisły. Opozycja wrzuca projekty, które taką niewzruszalność chcą zlikwidować, a nawet wzruszać wyroki wydane przez tych sędziów, co mogłoby doprowadzić do wielkiego chaosu prawnego.

Czytaj też:

PiS ogłosi "700 plus"? Przecieki z konwencjiCzytaj też:

Współpracowali z marszałkiem Grodzkim. Dwaj lekarze zatrzymani przez CBA