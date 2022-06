Kto powinien zostać prezydentem? Tusk nie ma wątpliwości

W porannym programie stacji TVN24 były premier, lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk nie szczędził ostrych słów pod adresem obecnego rządu.

– Premier Morawiecki jest premierem wyłącznie na papierze. Ja z tylnego siedzenia nigdy nie rządziłem – mówił polityk. – Jak trzeba było brać odpowiedzialność, to ją brałem. Ja jak zostawałem premierem, to rządziłem przez siedem lat i to dość twardą ręką, co mi do dziś wypominają niektórzy współpracownicy – dodał Tusk.

Były premier zapewnił jednocześnie, że "władzę i odpowiedzialność za Polskę jest gotów przejąć choćby dzisiaj". – Nawet chwili bym się nie zawahał – zapewnił polityk.

– Wiem, że sytuacja jest bardzo trudna, ale właściwie wróciłem i po to, zająłem się na nowo Platformą Obywatelską i pracą w Polsce, bo sytuacja jest tak fatalna, a nie dlatego, że jest świetnie – tłumaczył dalej Tusk

"To jego decyzja, nie moja"

Odnosząc się do negocjacji dotyczący Krajowego Planu Odbudowy, lider Platformy Obywatelskiej zwrócił też uwagę, że to obecny premier zgodził się na tzw. tryb warunkowości.

– Morawiecki był jednym z tych premierów i prezydentów jako członek Rady Europejskiej, który zgodził się, zaakceptował ten tzw. tryb warunkowości. To znaczy pieniądze są dla tych państw, które respektują traktaty i kwestie praworządności – mówił Tusk.

– To jego decyzja, nie moja. Zgadzając się na to, a jednocześnie nie wypełniając zobowiązań, to on w jakimś sensie, w małym cudzysłowie, okrada Polskę z tych pieniędzy – dodał polityk.

Relacje Trzaskowski-Tusk

Lider Platformy był też pytany o relacje z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. W mediach pojawiło się bowiem wiele spekulacji na temat napięć pomiędzy politykami.

– Proszę życzyć każdej partii, by jej liderzy współpracowali ze sobą tak dobrze, jak my to robimy – zapewnił jednak Tusk, chwaląc prezydenta stolicy. Polityk zapytany kto powinien zostać prezydentem Polski odpowiedział: "Rafał Trzaskowski. To jest oczywiste".

Lider PO potwierdził także, że pojawi się na promowanej przez Trzaskowskiego imprezie Campus Polska Przyszłości. – Tak. Rozmawiałem z Rafałem Trzaskowskim. Nie ustaliliśmy jeszcze daty, ale na pewno – stwierdził Tusk.

