Soboń: Pracujemy nad mechanizmem utrzymującym w ryzach ceny węgla

– Musimy stworzyć mechanizm – wiem, że pan premier Sasin nad takim mechanizmem pracuje – aby utrzymać w ryzach cenę węgla – powiedział Soboń w radiowej Jedynce. – Chcemy stworzyć mechanizm, który będzie gwarantował, że te ceny nie będą tak wysokie, jak dzisiaj to wygląda. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić – dodał.

Zapytany, czy planowana jest jakiegoś rodzaju blokada na wzrost cen węgla, wiceminister odpowiedział: "Można by było tak to określić, przy czym dopóki nie ma gotowego rozwiązania, nie ma sensu o nim publicznie debatować".

Wskazał, że o takim rozwiązaniu myślą Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w okresie styczeń-kwiecień br. ceny opału wzrosły o 55,1% r/r.

Raport: Polacy coraz bardziej boją się drożyzny

Tymczasem jak wskazują ostatnie badania opinii publicznej, Polacy martwią się rosnącymi cenami żywności oraz energii.

Wnioski płynące z cyklicznego badania GfK pt. "Monitor kryzysowy" są pesymistyczne. Wynika z niego, że co trzecia rodzina w Polsce posiada miesięcznie środki wystarczające do pokrycia tylko bieżących wydatków lub wręcz tych środków im brakuje. "Rzeczpospolita", która opisuje wyniki raportu jako pierwsza, wskazuje, że w stosunku do marca liczba takich gospodarstw wzrosła o 3 pkt proc.

Raport wykazał, że tylko 11 proc. gospodarstw domowych w Polsce czuje się odpornych na skutki rosnącej inflacji. 90 proc. rodzin w Polsce musi oszczędzać. Polacy w pierwszej kolejności rezygnują z rozrywek i podróży. Jak jednak wskazują eksperci, to początek drogi do spowolnienia gospodarczego.

