Kuźmiuk: Komisja Europejska chce się ułożyć z Polską

Eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk odniósł się na antenie Polskiego Polskiego 24 do zaakceptowania przez Komisję Europejską polskiej KPO. Polityk zwrócił uwagę na sprzeciw opozycji w kwestii akceptacji KPO. – Trzeba sobie zdawać sprawę, że Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polski Krajowy Plan Odbudowy, przy sprzeciwie Parlamentu Europejskiego, a w szczególności europosłów opozycji z Polski – przypomniał eurodeputowany.

– Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Komisja Europejska znajduje się pod ogromną presją, która wynika właśnie z działań polskiej opozycji. Jej przedstawiciele są w największych frakcjach europarlamentu, więc stąd taka presja – mówił polityk. Przypomnijmy, że niedawno prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski powiedział, że "jest dobrej myśli", że KE będzie stawiać Polsce kolejne warunki w kontekście praworządności, by uruchomić pieniądze z KPO.

Europoseł PiS zaznaczył, że "postawa szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen świadczy o tym, że Komisja chce się ułożyć z Polską". – W związku z tym KPO powinien już być realizowany bez przeszkód. Pierwszych pieniędzy możemy się spodziewać we wrześniu – powiedział Zbigniew Kuźmiuk.

Co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym?

Jak przyznał gość Polskiego Radia 24, "jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą Sądu Najwyższego, to rozumiem, że w najbliższym tygodniu pochyli się nad nią Sejm i odrzuci kuriozalne poprawki Senatu". – Przyjmie ją w formie wcześniej uchwalonej przez Sejm, zawierającej "kamienie milowe" – wskazał Kuźmiuk.

Pierwsza transza unijnych pieniędzy ma trafić do Polski jeszcze w tym roku. W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska wnioskuje o ponad 35 mld euro z unijnego Funduszu Obudowy, z czego prawie 24 mld euro to bezzwrotne dotacje. Reszta to zwrotne pożyczki.

Czytaj też:

Tusk: PiS znowu zablokował te pieniądze z KPO