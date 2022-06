Macierewicz: Zjednoczona Prawica kontynuuje niepodległościowy program Olszewskiego

Konferencję zorganizowano w związku ze zbliżającą się 30. rocznicą tzw. nocy teczek, czyli obalenia rządu Jana Olszewskiego. Na początku przypomniano jego historyczne przemówienie z 4 czerwca 1992 r., wygłoszone tuż przed głosowaniem nad odwołaniem rządu. Olszewski mówił, że po opuszczeniu Sejmu będzie mógł "normalnie na ulice tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy". – I tego wam panie panowie posłowie i panie posłanki życzę po tym głosowaniu – dodał premier Olszewski. To w tym przemówieniu padło słynne pytanie: "Jaka ma być Polska?".

Jak zauważył Macierewicz otwierając piątkową konferencję, "trzeba by tym ludziom jeszcze po dzień dzisiejszy życzyć, żeby mieli odwagę spojrzeć ludziom prosto w oczy".

"Partia rosyjska przegrała"

Były szef MON powiedział, że obalenie rządu Olszewskiego nie było klęską, tylko "wielkim punktem odniesienia do stworzenia formacji niepodległościowej, która dzisiaj rządzi Polską i broni Polski". – To obalenie okazało się klęską formacji rosyjskiej, a nie jej zwycięstwem. Dało podkład społeczny i źródło odbudowy polskiej myśli i polskiej struktury niepodległościowej – wskazał, odnosząc się do Zjednoczonej Prawicy.

Marszałek-senior Sejmu podkreślał, że jednym z celów rządu Olszewskiego było storpedowanie sojuszu rosyjsko-niemieckiego i budowa silnego, suwerennego państwa polskiego. Do tego niezbędne było przeprowadzenie lustracji i dekomunizacji: – Formacja, która obaliła rząd Jana Olszewskiego zapowiadała, że zniszczy wszystkie dokumenty pokazujące działanie Służby Bezpieczeństwa, że je zaleje betonem, że je spali.

Macierewicz przypomniał, że gabinet Jana Olszewskiego zapoczątkował starania o zawarcie strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i przystąpienia do NATO.– Dzięki temu w 1999 roku Polska weszła do NATO" - podkreślił. Podziękował też Janowi Parysowi, który będąc w rządzie Olszewskiego szefem MON, "jako pierwszy zaczął tę sprawę realizować". "W 2016 roku, dzięki właśnie tej inicjatywie, podjęto decyzję o obecności wojsk USA oraz NATO w Polsce, o wsparciu naszego bezpieczeństwa, zagrożonego przez Rosję – wskazał szef MSW w rządzie Olszewskiego.

