"Nie wymaga żadnych radykalnych zmian". Szefowa Kancelarii Prezydenta o noweli SN

– Prezydencka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jest kompromisem – powiedziała na antenie TVP Info szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych w kontekście zaproponowanych w Senacie poprawki do ustawy.

Ignaczak-Bandych pytana, czy według prezydenta Andrzeja Dudy jedna z zaproponowanych w Senacie poprawek, dotycząca tego, że sędziowie ID mieliby przestać orzekać w SN bez możliwości przejścia w stan spoczynku jest niekonstytucyjna. O tym, że niektóre wprowadzone przez Senat poprawki budzą wątpliwości konstytucyjne, mówiła w środę prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Ignaczak-Bandych: To jest projekt kompromisowy

– Prezydent złożył projekt, który jest kompromisem i który jest wyciągnięciem ręki do wszystkich stron tego trudnego konfliktu, który się w Polsce toczy od dawna. Prezydent mówił od początku, że jego projekt jest komplementarny i wystarczający – powiedziała prezydencka minister. Ignaczak-Bandych dodała: – Tego typu poprawki raczej nie będą mogły być przez prezydenta uwzględnione.

Szefowa Kancelarii Andrzeja Dudy przypomniała jednocześnie, że droga legislacyjna ustawy w parlamencie jeszcze się nie zakończyła. – My mówimy cały czas, że projekt prezydencki jest projektem dobrym i on nie wymaga żadnych radykalnych zmian – powiedziała. Dopytywana, czy jej zdaniem taka poprawka byłaby "radykalną zmianą", odparła: – To jest radykalna zmiana i to jest zmiana, która jest niesprawiedliwa, a poza tym ona podważa też prezydenckie prerogatywy".

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej, zapisana w noweli, to jeden z tzw. kamieni milowych uwzględnionych w KPO. Ustawa ws. reformy Sądu Najwyższego powinna zostać zaakceptowana do końca czerwca, aby ruszyła wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

