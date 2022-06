W sobotę konwencja PiS. Sobolewski: W sprawie 500+ decyzji nie ma

Konwencja rozpocznie się o godz. 11. Wydarzenie będzie można śledzić na kanałach w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości.

Krzysztof Sobolewski, Sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości, pytany przez portal polskatimes.pl o to, czego należy oczekiwać po konwencji, podkreślił, że "na pewno nie należy się spodziewać fajerwerków". – To nie jest czas na świętowanie. Sobotnia konwencja będzie pierwszą po długim czasie i będzie mieć charakter mobilizacyjny. Oprócz tego podsumujemy nasze dotychczasowe osiągnięcia – powiedział polityk.

– Chcemy tą konwencją zmobilizować struktury partii do jeszcze cięższej pracy i wrócić do korzeni Prawa i Sprawiedliwości, czyli do tego, co dało nam wygraną w wyborach parlamentarnych w 2015 i 2019 roku, czyli spotkań i rozmów z Polakami – wyjaśnił Sobolewski.

Początek ofensywy PiS

Krzysztof Sobolewski potwierdził, że konwencja jest sygnałem, który zapoczątkuje taką ofensywę". – Dalsze etapy będą przedstawiane w tygodniu tuż po konwencji – dodał. Wiadomo, że wkrótce działacze partii Kaczyńskiego ruszają w Polskę na bezpośrednie spotkania z wyborcami.

Polityk PiS został też zapytany przez polskatimes.pl o to, czy prawdziwe są doniesienia niektórych mediów dotyczące tego, że podczas sobotniej konwencji zostanie ogłoszona waloryzacja świadczenia 500 +. Pojawiają się informacje, że ze względu na rekordową inflację zamieniłoby się ono w 700+. Sekretarz Generalny PiS powtórzył, że konwencja jest konwencją mobilizacyjną. – Podkreślam, że propozycje, o których pani mówi, są propozycjami medialnymi i krążą o nich plotki od kilku dni. Rozmowy o tym oczywiście są w różnych środowiskach, ale decyzji politycznej nie ma. Na tę chwilę nie ma też żadnych oznak, aby taka decyzja polityczna w najbliższym czasie zapadła – wyjaśnił Krzysztof Sobolewski.

