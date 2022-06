Podsłuchane. Chodnik w KPO

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (L), prezydent RP Andrzej Duda (C) i premier RP Mateusz Morawiecki (P) podczas spotkania w Belwederze w Warszawie.

Waldek, ty czytałeś w ogóle ten KPO? Mati, no co ty? Kto by czytał ponad 200 stron, jeszcze po angielsku?

Bo chciałem zapytać, czy tam jest w końcu coś o wyrównaniu chodnika w Ostrowi Mazowieckiej, nie pamiętam ulicy. A co tam się stało? Oj, bo Becia Mazurek mi suszyła głowę, że tam chodnik jest nierówny i czy dałoby się to z Funduszu Odbudowy sfinansować. Lokalna patriotka. Taka była upierdliwa, że w końcu kazałem włączyć do negocjacji. A co na to ludzie z Komisji? Nic. Może byli trochę zdziwieni, ale powiedzieli, że nie ma problemu, jeśli się w zamian zgodzimy na ten podatek od aut spalinowych. To co miałem robić? Przecież ta by mi spokoju nie dała. Ty, ale byłby numer, jakby się okazało, że my się zgodziliśmy na podatek, a tego chodnika nie ma w KPO.