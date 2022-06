Dwaj panowie G. "Waszym pierwszym i najważniejszym dzieckiem jest Polska! "

A przecież ludzie chcieliby sobie jakoś zaplanować weekend, w końcu też mają zakupy do zrobienia, mają rodziny i dzieci. Odrzucamy ze wzgardą te narzekania: waszym pierwszym i najważniejszym dzieckiem jest Polska!

Przypominamy. O tym, że Donald Tusk straci stanowisko szefa Europejskiej Partii Ludowej i że zastąpi go Manfred Weber, pisaliśmy w naszej rubryce jesienią 2021 r. Dokładnie objaśniając, z jakich powodów. Wieści z jutra podajemy dziś. Wieści pozagrobowe zajmują nam nieco więcej czasu.

Ciekawa rzecz. Kiedy Tuska wybierano na szefa EPP, Manfred Weber mówił: „Jednym z zadań dla Tuska będzie zdefiniowanie na nowo, co znaczy chrześcijańska demokracja w dzisiejszych czasach”. Skoro Weber musiał przedterminowo zastąpić Tuska, to się definiowanie Donaldowi raczej nie udało. Co nas specjalnie nie dziwi.