Prof. Domański: Prezes PiS wysłał sygnał do polityków i działaczy

DoRzeczy.pl: W podwarszawskich Markach odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, której najważniejszym elementem było wystąpienie prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Na jakie słowa zwrócił pan uwagę w pierwszej kolejności?

Prof. Henryk Domański: Po pierwsze, wskazania na zagrożenia, jakie stoją przed nami i całym społeczeństwem, którym musi sprostać partia rządząca. Prezes PiS mówił o wojnie na Ukrainie oraz inflacji, co wyraźnie zostało wyeksponowane. Na konwencji nie pojawił się program, ale kolejnym ważnym elementem głównym było podkreślenie potrzeby mobilizowania się i było to adresowane do członków Prawa i Sprawiedliwości.

Wysłanie sygnału przez prezesa?

Tak, sygnału, że obóz rządzący trzyma rękę na pulsie, zależy mu na wygraniu wyborów, zaufaniu Polaków, ale też, że jest to dla Polaków jedyna alternatywa. Prezes PiS wypowiedział te słowa również pod kątem mobilizowania się do wysiłku. Uważam, że można to potraktować jak zasygnalizowanie, że chodzi o zrobienie pierwszego kroku do kampanii wyborczej, że ten mechanizm musi być uruchomiony i nie ma na co czekać.

Czy możemy zatem mówić o nieformalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej, skoro mają być odwiedzone przez polityków PiS wszystkie powiaty w Polsce?

Do tej pory – co było podkreślone w wystąpieniu prezesa Kaczyńskiego – sprawdziła się strategia bezpośredniego kontaktu pomiędzy kandydatami na posłów czy senatorów, a wyborcami, czy przedstawicielami partii rządzącej, a obywatelami. Oczywiście sprawdza się to na szczeblu lokalnym. Im bardziej kontakty są szczegółowe, rozpływają się na gminy i powiaty, tym lepiej, dlatego jeśli coś się sprawdziło, to należy to powtórzyć. Dodatkowo można tu podkreślić, że w przypadku kontaktów z wyborcami, Prawo i Sprawiedliwość robi to dużo lepiej od Platformy Obywatelskiej.

Obóz rządzący zmniejsza w ten sposób dystans między władzą i społeczeństwem?

Zdecydowanie. W moim przekonaniu był to od początku jeden z głównych atutów PiS. Chodzi o stworzenie wrażenia poczucia zmniejszenia dystansu, a właściwie powiedzenia, że jesteśmy z wami cały czas.

