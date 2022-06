Macierewicz: Pierwszym niepodległościowym rządem był rząd Olszewskiego, dlatego go obalono

DoRzeczy.pl: Czy 4 czerwca 1989 roku mieliśmy do czynienia z prawdziwymi wyborami do Sejmu, czy układem, lub nawet „ustawką”?

Antoni Macierewicz: To nie były wybory, lecz budowa układu politycznego między komunistami i formacją gotową pójść na współpracę z nimi. Z punktu widzenia Związku Sowieckiego była to realizacja pierestrojki, czyli koncepcji politycznej Gorbaczowa zakładającej liberalną reformę systemu komunistycznego, ale z zachowaniem podstawowych zasad struktury władzy i uzależnienia od Rosji. Nie miało to nic wspólnego z Sejmem, ponieważ nie można tak nazywać instytucji nie będącej wynikiem decyzji narodu i wyboru demokratycznego. Autorzy tej operacji zdawali sobie sprawę z tego, że dążenie do obalenia komunizmu może wymusić wolne wybory (tak się też stało jesienią tego roku w Czechosłowacji) chcieli więc to uprzedzić tworząc strukturę w pełni od nich uzależnioną. Propaganda komunistyczna stara się wmawiać, że był to Sejm. Powtórzę: nie, to była budowa PRL-bis.

W takim razie pierwszymi wolnymi wyborami były wybory w 1991 roku?

Tak, wybory w 1991 r. były pierwszymi po 1945 roku wolnymi wyborami, a pierwszym niepodległościowym rządem, był rząd Jana Olszewskiego i dlatego go obalono. Dokonało tego agenturalne, prorosyjskie porozumienie antyniepodległościowe.

Mamy w Polsce dwie grupy ludzi. Osoby, które 4 czerwca wychodzą na ulice i mówią o święcie wolności oraz ludzi, którzy stale przypominają, w jaki sposób obalono rząd Jana Olszewskiego. Która data pana zdaniem jest ważniejsza w historii Polski?

To problem agentury i środowisk z nią związanych, to spuścizna okupacji sowieckiej i właśnie umów okrągłego stołu, które uwłaszczyły to środowisko umożliwiając im rozgrabianie majątku narodowego. Ci ludzie skupiali się najpierw w SLD, UW i PSL a obecnie wspierają głównie PO. W 1989 r. ci ludzie mieli nadzieję, że układ okrągłego stołu da im nie tylko majątek ale i władzę. I dlatego znienawidzili rząd Olszewskiego, bo był on rządem niepodległościowym blokującym rozgrabianie majątku narodowego, eliminującym agenturę (temu służyła m.in. lustracja), dążącym do sojuszu z USA i NATO a wreszcie wspierającym niepodległość narodów, które po rozpadzie ZSRS utworzyły osobne państwa. Ten program, który realizował rząd Jana Olszewskiego stał się źródłem ukształtowania formacji niepodległościowej, która dzisiaj rządzi, kontynuuje oraz rozwija działania rozpoczęte przez Jana Olszewskiego. Ten program realizował śp. prezydent Lech Kaczyński, premier Jarosław Kaczyński, a dziś realizuje go rząd Zjednoczonej Prawicy. Okrągły stół miał zagwarantować władzę „klasie średniej” stworzonej z aparatu komunistycznego. Obalenie rządu Olszewskiego miało im tę władzę przywrócić. Stało się odwrotnie. Obalenie rządu Olszewskiego uświadomiło Polakom, że mamy do czynienia z powrotem do władzy nowoczesnej targowicy i stało się źródłem ukształtowania się formacji niepodległościowej – Zjednoczonej Prawicy. Targowica czci okrągły stół, ruch patriotyczny chwali rząd, który rozpoczął politykę niepodległościową.

Czy gdyby rząd Jana Olszewskiego miał więcej czasu, być może mógł rządzić przed dwie kadencje, to czy dzisiejsza Polska byłaby inna?

Niewątpliwie tak. Nie byłoby problemu, który ciągle dla Polski jest istotnym, związanym z kwestią własności. Nie dokonano upowszechnienia własności, nie dokonano reprywatyzacji. W istocie dziś swoistą elitą własnościowo-gospodarczą, są ludzie z aparatu bezpieczeństwa i partii komunistycznej. To oni tworzą główny trzon ludzi mających wielkie pieniądze w Polsce. My niestety nie zdążyliśmy tego zmienić choć ustawa była już gotowa. Nie została dokończona lustracja, gdyby rząd trwał, zostałaby przeprowadzona dekomunizacja. Ponieważ jednak uchwała lustracyjna została przeze mnie zrealizowana i społeczeństwo dowiedziało się o skali agenturalizacji udało się choć z opóźnieniem utworzyć Instytut Pamięci Narodowej. Gdyby nie realizacja tej uchwały, IPN-u źródła wiedzy o sowieckiej okupacji by nie było. Gdyby jednak rządu Olszewskiego nie obalono już wówczas agenturę można by wyeliminować z aparatu polityczno-administracyjnego, nie doszłoby do zbrodni smoleńskiej, bowiem ona została zrealizowana właśnie dzięki temu, że Rosjanie mieli olbrzymią możliwość wpływu na aparat państwowy przez swoją agenturę. Dlatego nie ma wątpliwości, że zakres budowy silnej struktury niepodległościowej, w tym silnej armii, nowoczesnej policji, służb specjalnych, a przede wszystkim silnej gospodarki, byłby szybciej i mocniej realizowany. Na skutek obalenia rządu Jana Olszewskiego ukształtowała się gospodarczo społeczna, a zwłaszcza medialna, silna grupa prokomunistyczna, która wspierała sojusz rosyjsko-niemiecki i wręcz forsuje włączenia Polski do państwa tworzonego przez Niemcy z Unii Europejskiej. Podobną funkcję odegrała zbrodnia smoleńska, która umożliwiła o 5 lat przedłużenie władzy formacji prorosyjsko-niemieckiej i pozwoliła Putinowi zwiększyć uzależnienie Europy od Rosji.

Na antenie TVP Info ujawniono materiały działającego w Niemczech agenta o pseudonimie „Wolf”, który raportował na początku lat 90. o niemieckich planach, które zakładały prywatyzację polskich firm, czy ekspansję gospodarczą naszego kraju. Po latach, gdy wiemy jak działał np. minister Janusz Lewandowski, widzimy, że Niemcom to się udało. Jak pan ocenia takie dokumenty?

Świetnie, że ujawniono te dokumenty. Potwierdzają one nasze stanowisko z lat 90-ych, że polityka, którą forsują ludzie PO,KLD,SLD daje Niemcom gwarancję zdominowania polskiej gospodarki. Przypomnę, że jeden z szefów pana Lewandowskiego, pan Jan Krzysztof Bielecki, który był premierem rządu polskiego, grając w piłkę nożną biegał w koszulce z napisem reklamującym „niemieckie mleko”. Zresztą w rzeczywistości to wsparcie Niemiec tak naprawdę działało na rzecz Rosji, która poprzez Niemcy uzależniała Europę od swoich surowców energetycznych. W ten sposób wspierano długofalową politykę rosyjską, która dążyła do uzależnienia całej Europy właśnie poprzez sojusz z Niemcami. Alternatywą dla tej polityki był program Olszewskiego rozwijany przez Lecha Kaczyńskiego a dziś przez Zjednoczoną Prawicę mający uczynić z Polski centrum niezależności energetycznej a także siły militarno-politycznej łącząc państwa od Szwecji i Finlandii po Rumunię, Bułgarię a może i po Turcję.

