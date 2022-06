Balcerowiczu, wróć?

Jeszcze całkiem niedawno – jeszcze na początku 2021 r., prześcigali się oni, żeby przekonać opinię publiczną, że Polska – w czasach taniego kredytu, które to czasy miały ich zdaniem trwać wiecznie, miały trwać po wsze czasy – powinna się zadłużać dużo bardziej, niż to wynika z zapisów naszej, anachronicznej pod tym względem Konstytucji, a więc znacznie powyżej dozwolonego poziomu 60 proc. rocznego PKB Polski. A limit ów, tak niedorzecznie niski, jest zwyczajnie niemądry i antyrozwojowy, w oczywisty sposób stojąc na drodze Polski do wspaniałej przyszłości.