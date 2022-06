"Prezes jest w świetnej formie". Suski: Zarysowano plan ofensywy

– To była, oczywiście, bardzo udana konwencja. Było bardzo dużo ludzi. Sala była duża, ale okazała się zbyt mała dla tak wielu osób. Można powiedzieć, że to była bardzo duża mobilizacja – powiedział parlamentarzysta klubu Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl, który został opublikowany w niedzielę.

Członkowie PiS zorganizowali w sobotę w Markach pod Warszawą partyjną konwencję. Głównym punktem wydarzenia zostało przemówienie prezesa formacji Jarosława Kaczyńskiego. Wicepremier do spraw bezpieczeństwa mówił między innymi o dotychczasowych dokonaniach obozu władzy. Przekonywał, że żaden polski rząd nie zrobił tyle dla Polaków, co Zjednoczona Prawica.

Kaczyński ogłosił również mobilizację całej Zjednoczonej Prawicy. Inicjatywa ma być wstępem przed najbliższą kampanią wyborczą. Zgodnie z konstytucyjnym terminem, wybory parlamentarne w Polsce odbędą się jesienią 2023 roku.

Zdaniem posła Marka Suskiego, wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego było udane. – Prezes jest w świetnej formie. Można powiedzieć, że zarysował plan ofensywy Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie pokazał się ze strony osoby, która ma dystans do siebie, ale też posiada poczucie humoru. Było to więc z jednej strony – inspirujące, a z drugiej – mówiące o potrzebie pewnego rodzaju ofensywy – stwierdził.

– Do tej pory przez COVID-19 nie było takiej możliwości. Teraz, co prawda, COVID jeszcze całkiem nie odszedł, ale jest na tyle mało istotny, że można przystąpić do spotkań w terenie i to jest sygnał do tego, żebyśmy ruszyli w teren, przedstawiali to, co udało się zrobić i słuchali ludzi, jakie są oczekiwania, gdzie być może jeszcze można coś zrobić – oznajmił deputowany. – Mamy przed sobą zadanie do wykonania – dodał.

