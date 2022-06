Kto powinien rządzić w Polsce. Jest najnowszy sondaż

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, a trzecie – Polska 2050. Partia Szymona Hołowni zanotowała największy wzrost poparcia ze wszystkich ugrupowań biorących udział w badaniu. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Lewica, Konfederacja oraz PSL-Koalicja Polska.

Wyniki sondażu

Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 36,5 proc. respondentów. To wynik lepszy o 0,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem pracowni. Druga Koalicja Obywatelska odnotowała wynik 24,9 proc. To spadek o 0,3 pkt. proc. Trzecia Polska 2050 może pochwalić się poparciem rzędu 11 proc., co oznacza, że zyskała aż 2,4 pkt. proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Lewica z wynikiem 9,4 proc., Konfederacja, która zdobyła 5,6 proc. wskazań (wzrost o 0,4 pkt. proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, na które chce głosować 5,3 proc. ankietowanych (spadek o 0,4 pkt. proc.). Aż 7,3 proc. badanych nie było w stanie stwierdzić, na którą partię oddać głos.

Frekwencja wyniosłaby 54,9 proc.

Wirtualna Polska, na zlecenie której przeprowadzono sondaż, poprosiła profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby oszacował liczbę mandatów, które przypadłyby każdej partii, gdyby wybory zakończyły się takimi wynikami.

Najwięcej mandatów trafiłoby do obozu Zjednoczonej Prawicy - 209. Koalicję Obywatelską reprezentowałoby 136 parlamentarzystów, a Polskę 2050 - 49. Lewica miałaby 39 mandatów, Konfederacja 15. Najmniej parlamentarzystów wprowadziłoby do Sejmu PSL - Koalicja Polska (13 mandatów).

Badanie United Surveys dla WP przeprowadzano na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków metodą CAWI w dniach 3-4 czerwca 2022 r.

