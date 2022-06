Leszczyna: Do więzienia za blokowanie KPO

W ostatni czwartek Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polski Krajowy Plan Odbudowy. Projekt zakłada, że z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski trafi około 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Wypłata pieniędzy nastąpi jednak dopiero po wypełnieniu tzw. kamieni milowych, czyli warunków, jakie Komisja Europejska postawiła przed naszym krajem.

– Morawiecki przez rok blokował miliardy euro dla Polski, bo nie chciał zgodzić się na kamienie milowe, które w końcu i tak zaakceptował. I co by nie powiedział Kaczyński, jakich oszustw by nie użył, że to opozycja coś blokowała, to jest to totalna bzdura, bo Komisja Europejska nie negocjowała z opozycją, nie negocjowała z Tuskiem, tylko z Morawieckim. To on jest premierem, choć nie zachowuje się jak premier, tylko jak pospolity kłamca – mówiła Izabela Leszczyna w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Leszczyna grozi więzieniem

Poseł PO podkreśla w rozmowie z dziennikiem, że pieniądze z KPO mogą być najwcześniej jesienią, "to jest skandal".

– M.in. dlatego mamy taką wysoką inflację, że złoty jest słaby, poziom inwestycji bardzo niski, a rząd zmarnował siedem lat, nie przeprowadzając koniecznej transformacji energetycznej, tylko przejadając pieniądze na to przeznaczone, a od roku blokując środki z KPO. Ludzie odpowiedzialni za to powinni siedzieć w więzieniu – podkreślała Leszczyna.

Dopytywana, kto jej zdaniem powinien trafić do więzienia, poseł stwierdziła: "Ziobro, Morawiecki i Kaczyński powinni ponieść odpowiedzialność".

Krajowy Plan Odbudowy. Reformy

Krajowy Plan Odbudowy ma zawierać 48 reform i 116 powiązanych z nimi tzw. kamieni milowych, a także łącznie 54 inwestycje oraz 166 wskaźników. Filarami KPO są m.in.: innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

Bez spełnienia żądań Brukseli środki nie zostaną uruchomione.

Czytaj też:

Ekspert: Spór z UE nie został wygaszonyCzytaj też:

"Dlaczego KPO opłaca się Polsce?". Wiceminister wyjaśnia