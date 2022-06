Dworczyk: Zbliża się moment odejścia Kaczyńskiego z rządu

O odejściu Jarosława Kaczyńskiego z rządu spekulowano od dawna. W październiku zeszłego roku Polska Agencja Prasowa informowała, że wicepremier ds. bezpieczeństwa zrezygnuje z rządowego stanowiska na początku tego roku. Jednak wojna na Ukrainie spowodowała, że Kaczyński zdecydował się pozostać na stanowisku i pokierować pracami dotyczącymi wzmocnienia polskiego wojska.

Tymczasem szef KPRM Michał Dworczyk w rozmowie na antenie Radia Zet przyznał, że moment odejścia prezesa PiS z rządu zbliża się wielkimi krokami.

– Pan premier [Kaczyński - przyp. red.] zapowiadał, że nastąpi to wkrótce [odejście z rządu - przyp. red.]. Ja oczywiście nie znam dokładnie daty. Na sobotniej konwencji pan premier Kaczyński zapowiedział skupienie się na polityce wewnętrznej i zapowiadając ofensywę partii, zapowiedział również, że będzie prowadził tę ofensywę jako nasz lider, jako lider naszego obozu politycznego. Wszystko wskazuje na to, że ten moment [odejścia z rządu - przyp. red.] się zbliża – powiedział Dworczyk.

Odbudowa Ukrainy

Podczas rozmowy poruszony został również temat odbudowy Ukrainy po zniszczeniach wojennych. Polscy i ukraińscy politycy rozmawiali na ten temat podczas zakończonych niedawno międzyrządowych konsultacji. Jednak Dworczyk wskazuje, że aby ten proces się rozpoczął, potrzebne jest zakończenie działań wojennych.

– Myślę, że niestety jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o odbudowie [Ukrainy] dlatego, że nie wiadomo jak ten konflikt będzie się toczył, kiedy on się zakończy, kiedy odbudowa będzie możliwa – przyznał polityk.

– Natomiast był rzeczywiście nawet w porozumieniu podpisanym przez premierów w czasie naszej wizyty w Kijowie punkt czy zapis, który mówił, że Polska w sposób szczególny będzie angażowała się do obwodu charkowskiego. Charków to drugie co do wielkości miasto na Ukrainie, to jest największy ośrodek akademicki, to jest lokalizacja przemysłu precyzyjnego, kosmicznego, zbrojeniowego, bardzo ciekawy region i tam na pewno polska będzie się angażowała, przy czym ja rozumiem tę odbudowę w przyszłości jako korzyść dwóch stron – wskazał.

