Verhofstadt chce odwołania szefowej KE. Zalewska: To jawny szantaż

DoRzeczy.pl: W ostatni czwartek Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polski Krajowy Plan Odbudowy. Europoseł Guy Verhofstadt nie może się pogodzić z akceptacją KPO. Polityk chce odwołania szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Jak pani to komentuje?

Anna Zalewska: Wszyscy europosłowie oraz asystenci otrzymali na maila taką informację od europosła Verhofstadta. W mailu była prośba o podpis pod wnioskiem o odwołanie Komisji Europejskiej za karę, że ta doszła do porozumienia z Polską ws. Krajowego Planu Odbudowy.

Spodziewała się pani takiego protestu?

Szczerze mówią tak. Zaskakujące jest to, że robi to kolega Roży Thun, czyli de facto możemy pytać również o to Szymona Hołownie, czy popiera odwołanie KE i atakowanie Polski?

Jaki jest plan na odwołanie KE?

Verhofstad do czwartku chce pozbierać podpisy, aby na kolejnej sesji PE (lipcowej) taki wniosek mógł być procedowany. Będziemy starali się to spacyfikować, może uda się to zrobić, choć szanse są małe.

Verhofstad atakuje bezpośrednio Polskę, bo jemu chodzi o nasz kraj, czy może to polityczny atak na szefową KE?

Chodzi o Polskę, dlatego atakuje KE właśnie za to, że doszła do porozumienia z polskim rządem. Przy każdej rezolucji dotyczącej Polski, pojawia się akapit, że absolutnie nasz kraj nie może otrzymywać środków unijnych. Oni konsekwentnie to realizują. Już kilka miesięcy temu pojawił się list tego środowiska adresowany do KE, że jeśli tylko pojawi się próba wypłaty środków dla Polski, to z miejsca będzie wniosek o odwołanie KE. To jawny szantaż.

