"Moja rada jest prosta". Tusk zwrócił się do rządu

W ostatni czwartek Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polski Krajowy Plan Odbudowy. Projekt zakłada, że z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski trafi około 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Wypłata pieniędzy nastąpi jednak dopiero po wypełnieniu tzw. kamieni milowych, czyli warunków, jakie Komisja Europejska postawiła przed naszym krajem.

Jednym z "kamieni milowych" jest m.in. ustąpienie ws. zmian w resorcie sprawiedliwości. Chodzi przede wszystkim o Sąd Najwyższy i likwidację Izby Dyscyplinarnej.

Tusk: To odblokuje pieniądze

– Moja rada jest prosta i płynie z takiego głębokiego przekonania, że warto zrobić wszystko no szczególnie wtedy kiedy mówimy o takich problemach jak choćby naszych dzisiejszych gospodarzy, żeby jak najszybciej pieniądze do Polski trafiły. Droga jest naprawdę szczególnie po tym co zaproponował Senat – mówił Donald Tusk na konferencji prasowej na Dolnym Śląsku.

Lider PO podkreślił, że poprawki Senatu do tej ustawy powinny "już bezdyskusyjnie otworzyć bramę" do unijnych funduszy.

– One rzeczywiście są nam bardzo potrzebne. Także tu nie ma co, to nie jest jakiś wielki dylemat politycznych. To nie wymaga jakichś szczególnych zabiegów dyplomatycznych czy bardzo skomplikowanych ustaw. Wszystko jest na stole, wystarczy, aby Sejm przyjął te poprawki i ta ustawa nadal bardzo niedoskonała, ale będzie już spełniała przynajmniej część wymogów i wypełniała będzie też część obietnic jakie PiS i premier Morawiecki złożyli Polakom i Europie – powiedział

Tusk o "rejestrze ciąż"

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie, na mocy którego w Systemie Informacji Medycznej znajdą się informacje m.in. na temat ciąży. Opozycja bije na alarm, ostrzegając przed "rejestrem ciąż". Do sprawy odniósł się lider PO.

– Jesteśmy także pod wrażeniem tej decyzji o tak zwanym rejestrze ciąż. Przepraszam, że o tym mówię w tych okolicznościach, ale no nie mogę jakoś tego zaakceptować i myślę, że to dotyczy większości Polek i Polaków. Ten rejestr ciąż, no kiedyś w wielu miejscach na świecie taki rejestr się prowadzi, on miał służyć temu, aby pomagać kobietom w ciąży, przyszłym matkom, żeby pomóc w dobrej organizacji opieki zdrowotnej, opieki lekarskiej, a dzisiaj mamy do czynienia z próbą rejestracji po to, żeby kontrolować i nieprzypadkowo mówi się tutaj nie o lekarzach, a o prokuratorach – powiedział Donald Tusk.

Czytaj też:

W europarlamencie chcą odwołania von der Leyen. To kara za akceptację KPOCzytaj też:

To nie koniec problemów z KPO. Müller: Nie mogę powiedzieć, że wypłata środków nastąpi szybko