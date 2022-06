"Tego durnie na Zachodzie nie zauważyli". Jakubiak o dwóch celach Putina

Stacja TVP Info wyemitowała we wtorek wypowiedź lidera PO Donalda Tuska na temat ukraińskiego zboża. – Jest wojna, jest blokada i coraz więcej transportów idzie z Ukrainy przez Polskę do innych krajów, ale niestety z punktu widzenia polskich rolników oznacza to, że część tych zbóż i kukurydzy będzie sprzedawanych tutaj w Polsce po wyraźnie niższych cenach – powiedział Tusk.

Jakubiak: Mamy do czynienia z niebezpiecznym człowiekiem

Były kandydat na prezydenta Marek Jakubiak, komentując słowa szefa Platformy, stwierdził, że "Tusk realizuje niemiecką politykę, która jest spójna z polityką rosyjską, bo mają podobne cele". – Oni dzisiaj mają tylko taki wyrzut sumienia, że tam (na Ukrainie - red.) jednak zabija się ludzi i nie wypada Rosjan popierać – powiedział.

Tłumaczył, że "druga sfera polityki Tuska polega na jątrzeniu wewnątrzkrajowym". – Otóż on w tej chwili szczuje rolników na politykę państwa polskiego. Te dwa kanały jednym zdaniem poruszone przez Tuska oznaczają, że mamy do czynienia jednak z niebezpiecznym człowiekiem – ocenił.

– On nic innego nie potrafi, tylko szczuje ludzi na ludzi i szuka każdej możliwości, żeby siać dezinformację. Przecież to są oczywiste rzeczy – dodał Jakubiak.

Stwierdził też, że "jeśli nie daj Boże Ukraina będzie odcięta od Morza Czarnego, będzie miała wtedy Morze Bałtyckie, co oznacza porażkę rosyjską".

"Tego durnie na Zachodzie nie zauważyli"

Według niego celem rosyjskiej inwazji na Ukrainę było "zbudowanie drugiej nogi". – Pierwsza noga to był gaz, energia i ubezwłasnowolnienie Europy od własnych źródeł energii, a druga – od źródeł żywności. (…) Czyli mamy gaz i żywność, i oni (Rosjanie - red.) mają cały świat u swoich stóp. Tego, za przeproszeniem, durnie na Zachodzie nie zauważyli – powiedział Jakubiak.

