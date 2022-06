Von der Leyen zapewniła europosłów. Chodzi o pieniądze dla Polski

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

W tej sprawie przed obecnymi na sesji europosłami wystąpiła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Pieniądze dla Polski

Ursula von der Leyen stwierdziła, że zatwierdzenie polskiego Planu "wiąże się w szczególności z wyraźnymi zobowiązaniami Polski w zakresie niezależnego wymiaru sprawiedliwości" – przekazała stacja TVN24. – Zapewniam, że żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki nie dojdzie do zrealizowania reform – zwróciła się do europarlamentarzystów szefowa KE.

W ubiegłym tygodniu, po przeprowadzeniu "dokładnej oceny", Komisja Europejska, po roku negocjacji z przedstawicielami polskiego rządu, dała "zielone światło" Krajowemu Planowi Odbudowy dla Polski, który ma uruchomić pieniądze z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. – Teraz Rada musi o tym zadecydować. Plan ten wesprze Polaków na ich drodze do bardziej zrównoważonej, cyfrowej i odpornej przyszłości. To ścieżka, na którą wszyscy się zgodziliśmy. Ale Plan da więcej i właśnie o tym dyskutujemy tutaj dzisiaj. Ponieważ, jak we wszystkich Planach Odbudowy, inwestycje są powiązane z reformami. Zatwierdzenie tego Planu wiąże się w szczególności z wyraźnymi zobowiązaniami Polski w zakresie niezależnego wymiaru sprawiedliwości – powiedziała we wtorek w Parlamencie Europejskim Ursula von der Leyen.

Trzy elementy

– Zobowiązania mają na celu spełnienie trzech elementów, które przedstawiłam państwu na sesji plenarnej w październiku zeszłego roku. I mówiłam o nich ponownie, kiedy byłam w Warszawie w zeszłym tygodniu – oznajmiła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

– Po pierwsze – obecna Izba Dyscyplinarna musi zostać zniesiona i zastąpiona przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony zgodnie z prawem. Po drugie – należy zreformować system dyscyplinarny. Po trzecie – wszyscy sędziowie, których dotyczą orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, powinni mieć prawo do rozpatrzenia spraw przez nową Izbę – mówiła von der Leyen.

Czytaj też:

Lisicki: UE – po prężeniu muskułów rejterada. Ziemkiewicz: Ale teatr. Morawiecki mówi NitrasemCzytaj też:

Czarzasty przyznał, że w sporze Polski z UE nie chodzi o praworządność