"Nie przystoi". Prezydent Warszawy przeprasza za swoje słowa

Ostatnio aktywista miejski Jan Śpiewak przypomniał w mediach społecznościowych wypowiedź włodarza stolicy, która padła w podcaście "Wojewódzki & Kędzierski". Polityk wyznał tam, że w młodości był "dupiarzem".

"Nie wiem co mnie bardziej rozwala to, że prezydent Warszawy jest takim prostakiem, czy, że Onet uznał to za takie świetne i postanowił to wrzucić na tik tok" – skomentował wypowiedź Trzaskowskiego Śpiewak.

Trzaskowski przeprasza

We wtorek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News prezydent Warszawy odniósł się do użycia "dupiarz" podczas rozmowy z Onetem. Dziennikarz prowadzący wydanie zapytał polityka, czy nie żałuje swoich słów. – Takie słowo nie powinno paść, nawet cytując to, co miało miejsce 30 lat temu. Nie przystoi. Przeprosiny były na miejscu, dlatego je złożyłem – powiedział Rafał Trzaskowski. – Ja jestem osobą nietuzinkową i czasem język kompletnie nie przystoi. Taka jest też cena pójścia do programu, w którym chce się pokazać trochę inną twarz – dodał.

Wcześniej Trzaskowski opublikował przeprosiny w serwisie społecznościowym Twitter. "Niestety nieformalna konwencja rozmowy z Kędzierski&Wojewódzki sprawiła, że opisując historie sprzed 30 lat słownictwem przeniosłem się do czasów liceum. Dla takich słów nie ma i nie powinno być miejsca w przestrzeni publicznej. Wszystkich, którzy poczuli się urażeni przepraszam" – napisał.

Wybory samorządowe

W trakcie programu w Polsat News prezydent Miasta Stołecznego Warszawy odniósł się również do pomysłu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przesunięcia terminu wyborów samorządowych.

– Wiadomo, jak skończą się wybory samorządowe dla PiS. Ta partia przegrywa te wybory i myślę, że z czysto politycznych powodów PiS chce je przesunąć. Uważam, że nie powinno się kuglować terminem wyborów. Wybory są wtedy, kiedy są – oznajmił samorządowiec.

