Dobitne słowa Tertscha w obronie Polski na forum UE

Takim przykładem przyzwoitości i odwagi jest eurodeputowany hiszpański z ramienia partii VOX – Hermann Tertsch. Warto przywołać jego płomienne słowa z dziś:

"Wielu mówców odwołuje się tu do historii, choć jak widać nic z niej nie pamiętają. Ten nieustający szantaż związany z wypłatą pieniędzy dla Polski, gdy ta przyjęła cztery miliony uchodźców i w dużej mierze właśnie dlatego musi ponosić te koszty, że Ukraina NIE jest broniona! To Niemcy sabotują heroiczny opór Ukraińców! Tak, to Niemcy sabotują systematycznie ich wysiłki i dlatego Polska znalazła się w takiej sytuacji. A teraz jeszcze widzimy, jak Niemcy grożą Polakom, grożą Węgrom, bo ponoć źle się zachowują. A kiedy tu była mowa o łamaniu niezawisłości sądownictwa w Hiszpanii przez socjalistyczno-komunistyczny rząd Hiszpanii? Czy ktokolwiek mógł tu usłyszeć o tym, jak depcze się niezawisłość sądownictwa w Hiszpanii, jak zmienia się prokuratorów? Przecież obecna hiszpańska prokurator generalna, była niedawno ministrem sprawiedliwości w rządzie i to ona brutalnie wykorzystuje politykę i sądy przeciwko wszystkiemu, co nieprzychylne rządowi i jak ukrywa korupcję. I nic się o tym nie mówi? I Państwu to nie przeszkadza?? Dajecie fundusze premierowi Sanchezowi i Pani Von der Leyen przyjeżdża do Hiszpanii i zachwyca się Sánchezem, że to wzorcowy premier a tymczasem wobec Polski…." (tu odcięto dźwięk pod pretekstem przekroczenia czasu, choć inni przedmówcy nie byli w ten sposób karani).

Pamiętać też musimy, że te wściekłe ataki na Polskę pochodzą z grupy Renew Europe i trudno odgadnąć, w jakiej mierze ton nadaje im Guy Verhofstadt, a jak wiele jest tu osobistego wkładu jego koleżanki Róży Thun, także znaczącej postaci w tej grupie politycznej EP. I pomyśleć, że to polski wyborca zagłosował w 2019 za mandatem dla Thun, a hiszpański wyborca wybrał nam naszego obrońcę…

