Hołownia proponuje referendum ws. aborcji. Żukowska nie kryje rozczarowania

W poranku Radia ZET lider Polski 2050 Szymon Hołownia został zapytany o kwestię legalnego dostępu do aborcji do 12. tygodnia ciąży

W odpowiedzi polityk stwierdził: "Umówiliśmy się w Polsce 2050, że nie będą naszymi postulatami sprawy światopoglądowe. Polacy mają dziś różne poglądy, ale do załatwienia wiele problemów, które mogą załatwić i ci ludzie bardziej z lewa i ci bardziej z prawa".

Jednocześnie Hołownia powiedziała, że "ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta przez Polaków w drodze referendum".

Wypowiedzi lidera Polski 2050 skomentowała na Twitterze posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Szymon, powiedz »konserwa«".

– Nie powiem.

No weź powiedz.

- »Umówiliśmy się w PL2050, że nie będą naszymi postulatami sprawy ŚWIATOPOGLĄDOWE« "– drwi z Hołowni Żukowska.

"No z tymi ludźmi to my nawet in vitro nie wprowadzimy…" – dodaje posłanka.

"Legalna Aborcja Bez Kompromisów"

Pod koniec marca posłowie Lewicy wraz z aktywistami złożyli w Sejmie podpisy zebrane pod projektem obywatelskim liberalizującym prawo aborcyjne.

Propozycja zakłada możliwość przerwania ciąży w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ do 12. tygodnia jej trwania, bez pytania pacjentki o powód i możliwość przerwania ciąży po 12. tygodniu w przypadku wykrycia wad płodu lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego.

Ponadto projekt depenalizuje aborcję, czyli uchyla przepisy karne przewidujące odpowiedzialność lekarzy i osób trzecich za przeprowadzanie usunięcia ciąży czy pomoc w tym; wprowadza sankcje dla podmiotów leczniczych za nieuzasadnioną odmowę aborcji; nakłada obowiązek na dyrektorów szpitali do zatrudniania podwykonawców w przypadku odmowy aborcji z powodu klauzuli sumienia przez wszystkich lekarzy pracujących w placówce; upraszcza procedury sprzeciwu pacjenckiego od odmowy lekarza; rozszerza program badań prenatalnych m.in. o test PAPP-A (pozwalający oszacować prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z chorobą genetyczną) na wszystkie pacjentki w ciąży.

