Sawicki: Szans nie ma na to ani PO, ani PiS

– To wyborcy zdecydują o koalicji po wyborach. Niczego nie wykluczam, jeszcze raz wielokrotnie o tym mówiłem, to wyborcy zdecydują kto będzie rządził po wyborach. Prawda jest taka, że dzisiaj na samodzielne rządzenie nie ma szans ani PiS ani PO. Uważam, że sprawa jest otwarta, to wszystko zależy od tego, jakie warianty, jakie elementy programowe będą dookreślone – stwierdził Marek Sawicki.

Wspólny start z Hołownią?

Poseł PSL był też pytany o ewentualny sojusz ludowców z ugrupowaniem Szymona Hołowni. Sawicki podkreśla, że kwestia porozumienia pomiędzy PSL a Polską 2050 powinna "być już zawarta w styczniu-marcu tego roku, a nie kolejne czekanie i zastanawianie się, co powiedzą sondaże".

– Wtedy łatwiej jest prowadzić kampanię, również uzgadniać kwestie programowe, bo przecież też trzeba sobie twardo powiedzieć, że w środowisku Polski 2050 też nie brakuje polityków i osób, które są bardzo progresywne lewicowo, co nie wszystkim konserwatystom z naszej strony odpowiada, więc trzeba byłoby w tych sprawach dookreślić co jest przedmiotem umowy koalicyjnej– stwierdził Marek Sawicki.

Mocny wynik PiS i Kukiz'15, problemy Konfederacji. Sondaż dla DoRzeczy.pl

Tymczasem jak wskazuje sondaż pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, gdyby wybory odbył się z w najbliższych dniach, PiS razem z Kukiz'15 mogłoby liczyć na 41,2 proc. poparcia.

Ankietowanym zadano pytanie: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista wyglądała następująco?". Wśród wymienionych potencjalnych komitetów wyborczych znalazły się:

Prawo i Sprawiedliwość + Kukiz'15,

Koalicja Obywatelska,

PSL + Polska 2050 Szymona Hołowni + Porozumienie,

Lewica,

Konfederacja.

Podobnie jak w poprzednich badaniach Prawo i Sprawiedliwość (w tym wypadku w koalicji z Pawłem Kukizem) znalazło się na pierwszym miejscu. Na koalicję PiS i Kukiz'15 (ugrupowania te aktualnie współpracują w Sejmie) chciałoby zagłosować 41,2 proc. badanych.

Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27,5 proc. głosów, a koalicja PSL - Polska 2050 Szymona Hołowni - Porozumienie na 16,7 proc. głosów. Dalej znalazła się Lewica – 9,9 proc. głosów i poniżej progu wyborczego Konfederacja – 4,7 proc. głosów.

