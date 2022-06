Prezes PiS: Zbliża się moment, że trzeba rąbnąć pięścią w stół

W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości odwiedził Sochaczew. Podróż Jarosława Kaczyńskiego to element mobilizacji partii, która została ogłoszona podczas niedawnej konwencji.

Wicepremier ds. bezpieczeństwa zabrał głos w sprawie ostatniej decyzji niemieckiego rządu o uruchomieniu ogromnych kwot na zbrojenia. Jarosław Kaczyński porównał decyzję Berlina do podobnej, podjętej przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

– Musimy być militarnie silni. Zresztą jak myśmy powiedzieli, że się będziemy poważnie zbroić, to Niemcy natychmiast ogłosili, że oni też. Czyli ten mechanizm już tutaj został uruchomiony. Czy Niemcy się chcą zbroić przeciwko Rosji czy przeciw nam, to ja nie wiem, ale w każdym razie się zbroją – powiedział prezes PiS.

Mocarstwo moralne?

Niemcy były tematem, który prezes PiS poruszał w Sochaczewie często. Wskazał, że niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej nie zostały rozliczone. Dodał także, że przyszła pora, aby Polska upomniała się o wypłatę reparacji wojennych.

– [Niemcy - przyp. red.] nie rozliczyli się wobec nas z II wojny światowej, ani nie ukarali w wymiarze winy i kary nawet ewidentni zbrodniarze nie zostali ukarani, nawet stanowisk w aparacie państwowym nie stracili. Stworzono takie prawo, które w istocie było jedną wielką abolicją, czyli taką amnestią z zapomnieniem winy – mówił Kaczyński.

– Jak Polaków około 100 tysięcy zamordowano w Oświęcimiu, oni w ogromnej większości przypadków mieli wyrok, wyrok śmierci. Wiecie, ile trwały procesy? Minutę. Ci sędziowie, którzy wydawali te procesy, zwykli mordercy, nie ponieśli kary. Co więcej, dalej byli w sądach. Dlaczego zapłacili Francji reparacje, dlaczego zapłacili Żydom reparacje, Francji za I wojnę światową dopiero niedawno przestali płacić, a my jesteśmy gorsi? Sądzę, że ten właściwy moment, bo jest w polityce coś takiego jak timing, ten moment kiedy trzeba z pewnymi postulatami wystąpić, ten właściwy moment się chyba zbliża, że trzeba rąbnąć pięścią w stół. Niemcy udają mocarstwo moralne, jak oni są mocarstwem moralnym, to ja jestem młodym wysokim blondynem – powiedział prezes PiS.

Bruksela wiąże Polsce ręce

Jarosław Kaczyński odniósł się także do polityki Unii Europejskiej wobec Polski. Stwierdził, że UE "wielu sprawach wiąże nam ręce". W kwestii niedawnego blokowania przez Węgry szóstego pakietu sankcji, Kaczyński stwierdził, że z rządem w Budapeszcie jest w tej chwili "bardzo poważny kłopot", a on sam "nie ma zamiaru go lekceważyć".

Wicepremier odniósł się także do polityki państw zachodnich wobec wojny na Ukrainie. Prezes PiS zdradził, że wkrótce ma odbyć się spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

– A jeżeli chodzi o bardziej subtelną grę, ale w rzeczywistości o bardzo podobnej treści, to jest przede wszystkim Francja, Niemcy a w pewnych momentach także Holandia, chociaż teraz akurat nie, teraz akurat Holendrzy angażują się w pewne przedsięwzięcia w których i Polska będzie uczestniczyła, żeby jakby troszkę przekonać prezydenta Macrona, żeby jednak zmienił politykę. Jest taki plan, będzie takie spotkanie bardzo niedługo – powiedział.

Czytaj też:

Dr Anusz: Kaczyński pożegnał się z rządem. Koalicja będzie trudna już do końca