Wicemarszałek Sejmu ocenia: Cieślak został odwołany za wyjątkową arogancję

"Po rozmowie z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz prezesem Partii Republikańskiej Adamem Bielanem, kierując się dobrem Zjednoczonej Prawicy, podjąłem decyzje o rezygnacji z funkcji ministra w KPRM. Odpowiedzialność za przyszłość naszego obozu politycznego często wymaga podejmowania trudnych decyzji. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu dziękuję za zaufanie i współpracę" – poinformował w ostatnią środę wieczorem w serwisie społecznościowym Twitter minister Michał Cieślak.

Działanie to efekt tzw. afery w Pacanowie.

Wicemarszałek Czarzasty ocenia

Dymisję członka KPRM ocenił w czwartek w programie "Graffiti" w Polsat News wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem, w tej sprawie nie można było inaczej się zachować, a sama rezygnacja kończy temat afery.

– Pan Cieślak został odwołany za wyjątkową arogancję. Jeżeli powodem, i słusznym, była arogancja, to natychmiast odwołałbym ministra Czarnka. Przypomnę, że kiedy był COVID-19, nie można było wchodzić do szpitali, to minister Czarnek wszedł, odwiedził babcię. Zdrowia życzę babci, ale ja na przykład mojego tatę, który umarł w szpitalu, przez dwa tygodnie nie mogłem odwiedzić. Arogancja polega na tym, że się wzywa dyrektora szpitala i mówi się: jestem ministrem i mam wejść – oznajmił Czarzasty. Za kolejny przejaw wspomnianej "arogancji" polityk uznał odwiedzenie cmentarza przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, mimo restrykcji pandemicznych. – Wziąłbym pana Kaczyńskiego, wziąłbym pana Czarnka i jak chcecie się odwoływać za arogancję, to się odwołajcie. Pan Kaczyński dostrzegł element arogancji w Pacanowie. W związku z tym, wysłałbym do Pacanowa pana Kaczyńskiego i pana Czarnka – stwierdził współprzewodniczący Nowej Lewicy.

