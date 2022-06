Skandaliczne słowa Kotuli o dzieciach Cymańskiego. "Prawdziwa twarz lewicy", "niewyobrażalne chamstwo"

Do skandalu doszło podczas debaty nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Podczas swojego wystąpienia Kotula komentowała zapis, zgodnie z którym dyrektorzy szkół będą mogli sami decydować o zastosowaniu środka oddziaływania wychowawczego wobec uczniów.

– Czym są te środki? To na przykład pouczenie, ostrzeżenie ustne albo ostrzeżenie na piśmie, przeproszenie pokrzywdzonego, przywrócenie stanu poprzedniego i wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły – mówiła poseł Lewicy. Jej zdaniem dyrektorzy staliby się sędziami, a uczniowie mogliby być podwójnie karani za jedno przewinienie.

Kotula jest z zawodu pedagogiem i krytykowała rzeczony projekt powołując się na swoje doświadczenie. – Warto też powiedzieć, że w sprawach wychowawczych współczesna pedagogika raczej nie korzysta już z takich negatywnych, niewychowawczych narzędzi, uznając je po prostu za nieskuteczne. Mówimy o środkach wychowawczych wobec ucznia zdemoralizowanego– mówiła.

Szokujące słowa poseł Lewicy. "Niewyobrażalne chamstwo"

Następnie Kotula wdała się w dyskusję z posłem Solidarnej Polski Tadeuszem Cymańskim, który był na sali. – Panie pośle, jak pan wychowa kilkuset uczniów tak jak ja, to naprawdę będziemy mogli porozmawiać na równym poziomie – stwierdziła.

Sam Cymański jest jest ojcem wielodzietnej rodziny i właśnie do tego faktu Kotula nawiązała w swojej kolejnej wypowiedzi. – Panie pośle, chciałabym powiedzieć, że to nie sztuka iść w ilość, ale sztuka iść w jakość –stwierdziła poseł Lewicy.

Jej słowa odbiły się szerokim echem. Oburzenia nie krył Artur Dziambor z Konfederacji, który w internecie opublikował nagranie z wypowiedzią poseł. Wiceminister Jacek Ozdoba zapewnił, że sprawa będzie miała ciąg dalszy, a Kotula zostanie zgłoszona do Komisji Etyki. "Niesamowite chamstwo. Jutro złożymy w tej sprawie wniosek do Komisji Etyki. To prawdziwa twarz lewicy…" – napisał.

Wypowiedź Kotuli wywołała olbrzymie emocje, a politycy i dziennikarze nie kryją oburzenia postawą lewicowej poseł.

twittertwittertwittertwittertwittertwittertwitterCzytaj też:

Sondaż: PiS na prowadzeniu. Co z Konfederacją?Czytaj też:

Szef Lewicy: W Polsce ludzie płaczą nad swoimi rachunkami