"Policzek dla Polski". Suski grzmi: UE zrobiła to, o czym mówiła Platforma Obywatelska

Podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Polsce przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o zaakceptowaniu Krajowego Planu Odbudowy. Zastrzegła jednak, że uruchomienie unijnych środków dla Polski będzie możliwe dopiero wówczas, gdy Warszawa spełni zapisy tzw. kamieni milowych zawartych w podpisanym porozumieniu. Te z kolei zakładają m.in. zmiany w regulaminie Sejmu czy likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Sprzeciw Suskiego

Marek Suski nie zgadza się na warunki stawiane Polsce przez Komisję Europejską. Podczas rozmowy na antenie Radia Plus polityk PiS dał wyraz swojemu niezadowoleniu nie stroniąc od mocnych porównań i określeń.

– Jesteśmy w Unii, ale wydaje mi się, że na niby, bo Unia nas nie traktuje poważnie. Próbują nam wejść na głowę (...) Ten aneks (do KPO) Unia może sobie powiesić w bibliotece jako pamiątkę swojej bezczelności. Zgodziliśmy się na likwidację izby Dyscyplinarnej, na taki aneks się nie godziliśmy – powiedział wiceprzewodniczący partii Jarosława Kaczyńskiego.

Na uwagę, że to polski rząd zgodził się na takie warunki porozumienia, Suski odparł, że Warszawa "dowiedziała się z mediów", co znajduje się w aneksie do KPO. Porównał także Unię Europejską do Józefa Stalina.

– Nie odbyło się to w sposób demokratyczny. A kto o tym wiedział co tam jest? Dowiedzieliśmy się z mediów. Ja nie muszę akceptować wszystkiego co akceptuje rząd. To jest bezczelność. Swego czasu Stalin pisał nam konstytucję, teraz Bruksela próbuje nam pisać regulamin Sejmu, Senatu, Rady Ministrów. Zachowują się jak Stalin. Chcą zlikwidować państwo polskie. Realizacja tego wszystkiego to tak naprawdę likwidacja państwa polskiego, likwidacja suwerenności polskiej – powiedział.

Suski dodał, że wspiera rząd w walce z UE, która chce "zlikwidować państwo polskie".

– To jest specjalnie rzucone, żeby nas obrazić. To jest policzek dla Polski. I to jest tak naprawdę zrobienie tego, o czym mówiła PO – stwierdził.

