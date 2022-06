"Was boli to, że Tusk zostawił was dla kasy w Brukseli". Morawiecki mocno do posłów PO

W czwartek w Sejmie zaplanowano m.in. głosowanie nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Głos z sejmowej mównicy zabrał premier Mateusz Morawiecki, który zdecydowanie skrytykował opozycję za jej ostatnie działania na forum Parlamentu Europejskiego w kontekście Krajowego Planu Odbudowy.

– Jak słyszę takie wypowiedzi, jak pana wiceprzewodniczącego PO parę dni temu, jak była przewodnicząca KE, on powiedział że ma nadzieję na to, że będą kolejne warunki i że on jest dobrej myśli, że będą kolejne warunki narzucane przez KE. Niesamowite. Czy wy to rozumiecie? Jak słyszę takie rzeczy, to się zastanawiam, czy to jeszcze polska opozycja czy opozycja wobec Polski? – powiedział Morawiecki nawiązując do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego.

Ważne głosowanie

Premier wskazał, że głosowanie nad nowelizacją ustawy o SN jest jednym z najważniejszych w ostatnim czasie. Morawiecki powiedział, że PO chce "głosować przeciw KPO".

– Przeciw pieniądzom dla Polaków. To przynajmniej drodzy rodacy będziemy wiedzieli, komu trzeba podziękować za to, że te pieniądze cały czas do nas nie docierają albo że jest jakaś zwłoka – stwierdził szef rządu.

Morawiecki poświęcił część swojego wystąpienia liderowi PO Donaldowi Tuskowi. Jak stwierdził, Tusk brał pieniądze za szkodzenie Polsce, w okresie kiedy był szefem Rady Europejskiej.

– Są tam urzędnicy tacy jak Donald Tusk, którzy brali ogromne pieniądze za to, że był w Brukseli i właśnie za co on brał te pieniądze? Chyba za działanie na szkodę Polski. Niestety – stwierdził premier.

– Wiem, że was boli i dręczy to, że zostawiłem za sobą złote trony i 100 albo więcej milionów złotych zostawiłem to wszystko dla służby publicznej, a wasz lider zostawił zaszczytną funkcję premiera dla kasy w Brukseli i pojechał do Brukseli. Zostawił was, przyczynił się do waszej klęski – dodał zwracając się do polityków PO.

Kompromis z KE

Morawiecki wskazał, że polski rząd osiągał kompromis negocjując "jak równy z równym" z Komisją Europejską.

– My nie jesteśmy traktowani przez UE tak jak do tej pory, do waszych rządów to bywało. Czyli jak nie piękna panna na wydaniu albo gorzej, jak Rafał Trzaskowski traktuje kobiety. My jesteśmy dumnym krajem i dlatego negocjowaliśmy jako równy z równym i wynegocjowaliśmy jako taki kompromis – powiedział.

Tymczasem, jak stwierdził premier, opozycja cały czas działa na szkodę Polski na forum UE.

– Mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, to nie żart, na forum europejskim, partie opozycyjne, w PE i nie tylko namawiają KE do sankcji na Polskę. To nie jest żart, to rzeczywiście wstyd. Trudno wam wspierać sankcje na Rosję, ale stawiacie się za sankcjami na Polskę. To rzeczywiście skandal – punktował premier.

