Korwin-Mikke o selekcji naturalnej. "Kobiety rodzą dzieci idiotom"

Jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke opublikował na Twitterze kolejny kontrowersyjny wpis. Tym razem polityk wypowiedział się w sprawie osób z niepełnosprawnościami.

twitter

"Drastycznie rośnie liczba ludzi umysłowo kalekich, wyraźnie spada IQ" – napisał Korwin-Mikke, publikując link do artykułu w serwisie freewestmedia.com, na temat sytuacji w Szwecji.

"Nie tylko w Szwecji – w Polsce też. To efekt socjalizmu, który wyłącza walkę o byt i selekcję naturalną. DARWIN! Kobiety rodzą dzieci idiotom – bo wiedzą, że i tak przeżyją dzięki 500++" – dodaje lider Konfederacji.

"Może by zgwałcili jakąś Murzynkę"

W połowie maja media pisały o innej wypowiedzi polityka, który obrażał kobiety i usprawiedliwiał gwałt. – Prawdziwe życie polega na ryzyku, nie na bezpieczeństwie. Cały dobrobyt, postęp pochodzi z ryzyka. Wszyscy odkrywcy ryzykowali – tłumaczył w filmie opublikowanym na Youtubie polityk Konfederacji.

– Idzie się polować i z tego jest postęp, bo jak ktoś sprzedaje wolność za bezpieczeństwo to wolność traci, a bezpieczeństwa też nie ma. Bo przychodzą muzułmanie, Rosjanie, Ukraińcy, wszystko jedno co i nam tę wolność zabiorą. Bo jak w kraju rządzą ci co lubią ryzykować, to zawsze wygraj z krajem, którym rządzą mchy i porosty – mówił polityk.

– Najgorsza to jest koedukacja w szkołach, bo chłopcy w szkołach koedukacyjnych uczą się tej ideologii, że trzeba być przeciętnym. Kobiety są przeciętne, kobiety prochy nie wynajdą. Niczego nie wynalazły. Nie mam do nich pretensji, takie są – tłumaczył dalej Korwin-Mikke.

– Ale to my musimy chłopców wychowywać. Więzienia są pełne mężczyzn, którzy w normalnym kraju podbijaliby świat, Afrykę, Azję, podbijali Marsa. Może by zgwałcili jakąś Murzynkę, Marsjanki to by nie zgwałcili, bo ich nie ma. Aleby ryzykowali – podkreślił poseł.

Czytaj też:

Kaczyńskiego zapytano o koalicję z Konfederacją. Ostra odpowiedź prezesa PiSCzytaj też:

Koalicja KO z Konfederacją? Polityk Platformy zaskakuje