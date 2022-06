Jabłoński wbija szpilę Leszczynie: Geopolityk, ekonomista, psychiatra-amator

Czwartek w Sejmie były niezwykle gorący. Wszystko za sprawą wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego. Zdecydowanie skrytykował opozycję za jej ostatnie działania na forum Parlamentu Europejskiego w kontekście Krajowego Planu Odbudowy.

– Jak słyszę takie wypowiedzi, jak pana wiceprzewodniczącego PO parę dni temu, jak była przewodnicząca KE, on powiedział że ma nadzieję na to, że będą kolejne warunki i że on jest dobrej myśli, że będą kolejne warunki narzucane przez KE. Niesamowite. Czy wy to rozumiecie? Jak słyszę takie rzeczy, to się zastanawiam, czy to jeszcze polska opozycja czy opozycja wobec Polski? – powiedział Morawiecki, nawiązując do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego.

Premier wskazał, że polski rząd osiągał kompromis negocjując "jak równy z równym" z Komisją Europejską. – My nie jesteśmy traktowani przez UE tak jak do tej pory, do waszych rządów to bywało. Czyli jak nie piękna panna na wydaniu albo gorzej, jak Rafał Trzaskowski traktuje kobiety. My jesteśmy dumnym krajem i dlatego negocjowaliśmy jako równy z równym i wynegocjowaliśmy jako taki kompromis – powiedział.

Tymczasem, jak stwierdził premier, opozycja cały czas działa na szkodę Polski na forum UE. – Mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, to nie żart, na forum europejskim, partie opozycyjne, w PE i nie tylko namawiają KE do sankcji na Polskę. To nie jest żart, to rzeczywiście wstyd. Trudno wam wspierać sankcje na Rosję, ale stawiacie się za sankcjami na Polskę. To rzeczywiście skandal – punktował szef rządu.

Leszczyna: Te słowa choć przerażające, są prawdziwe

Wystąpienie Mateusza Morawieckiego skomentowała Izabela Leszczyna z PO. Powołując się na opinię psychiatry stwierdziła, że premier "to psychopata". Po tym, jak internauci skrytykowali ją za deprecjonowanie chorób psychicznych, Leszczyna wkleiła screen z Internetu mający udowodnić, że premier jest psychopatą.

W celny sposób wywody poseł Platformy Obywatelskiej skomentował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Polityk wytknął liczne potknięcia Leszczyny. "Izabela Leszczyna. Geopolityk („oddajmy Donbas Putinowi”), ekonomista (procenty, punkty procentowe, jaka to różnica?), dziś okazuje się, że również psychiatra-amator. Przynosi szczęście w loteriach paragonowych. Prawdziwy skarb!" – napisał ironicznie Jabłoński.

