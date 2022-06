"Koniec z Guyem Verhofstadtem!" i koniec z Różą Thun?

Wydarzenia ostatniego tygodnia prowokują, aby wykrzyczeć te same słowa, co żegnający się z UE w imieniu Brytyjczyków – Nigel Farage: „NO MORE Guy Verhofstadt!!”, tuż po tym zresztą, jak wykrzyczał też „dość już TSUE i nigdy więcej zastraszania nas…”.

Tak naprawdę jednak, Polacy korzystający optymalnie ze swoich zwojów mózgowych, powinni zakrzyknąć, „nigdy więcej totalnej opozycji”, która przecież sufluje, żebra i podpowiada nienawistnikom w Europarlamencie jak karać Polskę za to, że nie wybrała ich przy urnach. Naturalnym odruchem jest podkreślanie przez wielu komentatorów, że to pałający nienawiścią do Polski Guy Verhofstadt czy obsesyjnie już zafiksowana na naszym punkcie – Sophie in’t Veld – sprzyjają interesom Putina, ale wystarczy wejść na Twittera, żeby przekonać się, że oni po prostu „robią dobrze” i nagłaśniają to, o co proszą ich partyjni koledzy z Polski. I trudno oszacować, ile jest w tej ich nienawiści własnego zaangażowania, a ile pracy np. ich nieocenionej koleżanki Róży Thun, która w ramach ich grupy Renew Europe emituje zjadliwe posty na ich partyjnym Twitterze i zapewne bierze udział w redagowaniu tych wszystkich krytycznych odezw w sprawie rzekomego łamania praworządności.

Czy naprawdę Polacy są aż tak naiwni, żeby myśleć, że belgijska dwójka eurodeputowanych zaczyna dzień od kawy i przeglądu polskiej prasy z troski o naszą demokrację? Nawet jeśli są wybitnym przykładem lewackich radykałów, to przecież tak naprawdę niewiele ich obchodzimy – albo w sam raz tyle, aby robić sobie rozgłos przy okazji grillowania Polski. Tak zresztą wyznał mi jeden z byłych polityków hiszpańskich: „Nikt nigdy nie słyszał o pracy czy osiągnięciach socjalistki Iratxe García Pérez, dokąd nie uwzięła się na Was publicznie w Europarlamencie”. Okazuje się, że znęcanie się nad ponoć niepraworządną Polską jest po prostu opłacalne, oklaskiwane i daje awans zawodowy.