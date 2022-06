Abp Gądecki: Studiowanie myśli Ratzingera jest ważne, szczególnie w czasach zamętu

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wziął udział w briefingu prasowym z okazji 10. rocznicy działalności Centrum Studiów Ratzingera i współpracy Fundacji Watykańskiej z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy.

Zdaniem abp. Gądeckiego ważne jest, by w czasach szerzącego się relatywizmu, jaki jest widoczny w życiu naukowym, społecznym i kulturalnym, zwyciężał „głos racjonalności”. – Inaczej pogrążymy się w kompletnym chaosie – przestrzegł.

"Gigant myśli kościelnej"

Mówiąc o Ratzingerze, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podkreślił, że był on „głównym promotorem zmiany soborowej”. – Wypracował model, który potem przeniósł się na cały Kościół. Więc nie jest to jeden z wielu uczonych, jakich możemy znajdować w kulturze światowej, ale gigant myśli kościelnej – dodał abp Stanisław Gądecki. Do słów umieszczonych na sztandarze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, wyrażających zarazem misję uczelni, jakimi są „Sapientiae Servientes”, odniosła się rektor prof. KPSW dr Helena Czakowska. – Cieszę się, że w tej służbie mądrości, możemy razem poszukiwać prawdy, organizując konferencje, czy tocząc debaty – powiedziała. Ordynariusz bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk powiedział, że działalność Centrum Studiów Ratzingera służy ciągłemu odkrywaniu tajemnicy prawdziwego obrazu Boga, który jest Miłością. - Byłoby pięknie, gdyby ta myśl docierała pod strzechy człowieka, który zmaga się z codziennością, mając swoje problemy – dodał.

Prymas Polski abp Wojciech Polak wskazał, że Fundacja Watykańska Josepha Ratzingera-Benedykta VI, jest obecna w Europie Środkowowschodniej, a poprzez to stwarza możliwości do dialogu ze współczesnym społeczeństwem. Sekretarz Generalny KEP bp Artur Miziński zauważył, że w świecie chaosu i zamętu, myśl Ratzingera jest myślą porządkującą.

Na zakończenie spotkania z mediami głos zabrał ordynariusz diecezji toruńskiej. Biskup Wiesław Śmigiel wyraził wdzięczność, że Fundacja współpracuje nie tylko z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, ale również z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Tym bardziej, że w Toruniu przyznajemy naukowcom z całego świata międzynarodową nagrodę – dodał.