Morawiecki: Program 500+ był rewolucją politycznej wyobraźni

Mateusz Morawiecki odniósł się do wypowiedzi posłanki Platformy Obywatelskiej Izabeli Leszczyny, która w tym tygodniu na antenie TVN24 stwierdziła, że program 500 plus "tak naprawdę nie poprawił jakości życia".

– Jasne jest, że jak się wprowadza takie świadczenie, czy jakiekolwiek świadczenie socjalne, bo właściwie ciężko powiedzieć, czym jest 500 plus. Nie poprawiło jakości życia tak naprawdę, bo jakość życia dziecka to jest dobra szkoła, ochrona zdrowia, nic takiego się nie stało – powiedziała Leszczyna. Dodała, że "od siedmiu lat mamy to świadczenie", a ona nie zna żadnych badań "jaką mamy wartość dodaną".

Morawiecki: Nie miejmy złudzeń

– Wydawałoby się, że takich niemądrych zdań słyszeliśmy już całą masę. Ale to nie jest błaha sprawa. Za tą wypowiedzią kryje się przecież pewien obraz świata i wizja polityki i nad tym warto się trochę namyślić – zaznaczył szef rządu. Według premiera "jest to wypowiedź zdumiewająca": – Nie miejmy złudzeń. W ten właśnie sposób myśli sama góra, samo kierownictwo naszych politycznych przeciwników. To jest ich DNA.

– Ta pani mówi, że dobre życie, to dobra szkoła ochrona zdrowia i niewątpliwie ma racje. Tylko ja proponuję sobie przypomnieć, kto jeszcze parę lat temu w małych miejscowościach kasował szkoły, tak samo jak posterunki policji, przystanki autobusowe, zakłady pracy i linie kolejowe. Kto zwijał Polskę? – mówił premier.

Szef rządu wskazał, że 500 plus "to program, który każdego miesiąca wspiera finansowo ponad 6,5 mln dzieci". – To wsparcie, o jakim przed 2015 r. i przed rządami PiS, trudno było w ogóle pomyśleć. I to niby nie poprawiło jakości życia w Polsce? Droga pani, no bardzo proszę – odpowiedział Leszczynie Morawiecki.

Jednocześnie premier dodał, że Program 500 plus "to był nie tylko zwykły program społeczny, ale to była rewolucja politycznej wyobraźni". – Okazało się, że państwo może naprawdę realizować poważną i odważną politykę prorodzinną – podkreślił.

