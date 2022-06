Morawiecki: Wierzę, że walka Ukrainy jest kontynuacją walki Solidarności Walczącej

W czerwcu 1982 roku we Wrocławiu powstała Solidarność Walcząca – antykomunistyczna organizacja podziemna. Jej założycielem był Kornel Morawiecki. Celem organizacji była niepodległość Rzeczypospolitej. Podczas uroczystości uhonorowano Krzyżem Wolności i Solidarności osoby, które walczyły z systemem komunistycznym, dążąc do realizacji tego celu. Obchody rocznicy powołania organizacji odbyły się w sobotę we Wrocławiu. Udział wziął w nich szef rządu.

Idee aktualne do dziś

Szef polskiego rządu przywołał także inne cele, do których dążyła Solidarność Walcząca. Była to solidarność, czyli sprawiedliwość oraz wspólnota interesów państw nas otaczających. – Spójrzmy, jak te wszystkie idee są dzisiaj aktualne – zwrócił uwagę premier.

– W Solidarności Walczącej nie było ludzi osobno od myślenia i od robienia. Ten co był od robienia, miał też myśleć a ten co był od myślenia, miał też robić. To budowało spójność organizacji i jej siłę. Ideą Solidarności Walczącej była Rzeczpospolita wspólna dla różnych narodowości. Promowała ona wspólnotę państw nas otaczających – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Wojna na terenie Ukrainy jest decydującym momentem w historii świata. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że nadal aktualne jest także przesłanie do ludzi narodów Europy Wschodniej, które było wydrukowane w Biuletynie Dolnośląskim, także w języku rosyjskim i białoruskim. – To narody Europy Wschodniej dziś walczą o wolność, o solidarność, o normalność, o możliwość życia w wolnym kraju. Jednocześnie – walczą też o naszą wolność, suwerenność i niepodległość – powiedział.

– Wierzę, że dzisiejsza walka Ukrainy jest swego rodzaju kontynuacją walki Solidarności Walczącej, przesłania pierwszego zjazdu NSZZ “Solidarność” do narodów Europy Wschodniej – podkreślił szef polskiego rządu.

Ludzie Solidarności

Właśnie dlatego, zdaniem premiera, osoby zaangażowane w działalność Solidarności Walczącej przeniosły się w dzisiejsze czasy, zaangażowałyby się we wsparcie dla Ukrainy. – Toczylibyśmy walkę o wolność Ukrainy, rozumiejąc, że brutalna, barbarzyńska napaść Rosji jest potężnym zagrożeniem, nie tylko dla wolności Polski – zwrócił uwagę szef polskiego rządu.

Organizacja podziemna wydobywała z ludzi, którzy w niej działali, to co było w nich najlepsze. Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest tym, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości naszego państwa. Premier złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w Solidarność Walczącą: – Jesteście wspaniałymi bohaterami naszej dzisiejszej wolności.

