Kiedy Zuzia chce być Kubą

Zrozpaczona matka, próbując zrozumieć, co się stało, wyrzuca sobie, że nie reagowała, gdy Zuzia, podczas lockdownu zamykała się w pokoju ze smartfonem i laptopem, a w trakcie zdalnych lekcji stale była podłączona do mediów społecznościowych. Z chwilą uzyskania dowodu osobistego dziewczyna rozpoczęła wizyty w klinice, gdzie na pierwszym spotkaniu właścicielka przychodni, psycholog i jej mąż endokrynolog zdecydowali, że nie ma przeciwskazań do tranzycji.