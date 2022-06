Mętniactwo nad Sekwaną

Mój francuski rozmówca nawet nie był świadomy, że powtarza słowa Roosevelta. Francuzi nie życzą sobie, aby Polska napędzała „antyrosyjską histerię” i rozliczała ich moralnie. Szczerze powiem – hoduję w sercu urazę do Macrona (i jego ludu), tym bardziej że wojna uwydatniła szpetne rysy francuskich elit. To, co lata temu wywoływało moje zdziwienie nad Sekwaną i Rodanem, czyli słuchanie pytań w rodzaju: „Czy wy tam, w Polsce, znacie pomidory?”,„Marguerite, dlaczego pijesz colę – napój imperialistów jankeskich?”, niedawno ułożyło się w całość.